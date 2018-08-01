Потоп в Конотопе

СЕГОДНЯ 13:02 2018-08-01T13:05:48+03:00

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Стараниями литераторов названия ряда украинских городов приобрели окраску иронически-юмористическую. Услышишь - Жмеринка, Бердичев, Конотоп - и улыбнешься. Из Конотопа, например, приехал Киса Воробьянинов – «навестить свою покойную бабушку». Конотоп и в 21-веке сражается за звание символа украинской провинции. Трансляцию с сессии горсовета Контопа посмотрел, без преувеличений, весь бывший СССР. В конотопском «парламенте» били морды депутатам, а те отбивались, как львы. Нынешний мэр городка, киевский аферист Артем Семенихин, привел с собой соратников – для кворума. У соратников чесалось.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/662625" frameborder="0"></iframe> Драка на заседании местного совета в Конотопе.

Кстати, мэра этого зовут «аферо-националист». В Киеве он делал чес по бизнесу и собирал деньги за электричество, представляясь сотрудником «Киевэнерго». От тюрьмы его спас Майдан и членство в партии «Свобода».

Потом Семенихин заскочил на Донбасс и технично сбежал с фронта на джипе, подаренном волонтерами. На котором и въехал в мэры Конотопа. Раздача «на кормление» маленького украинского городка «ветеранам АТО» - обычная практика. Повесил в кабинете портрет Бандеры. Вскоре к новому князю подтянулась дружина – борцы за идеалы Майдана. Мэра пытались сместить. Не получилось. Помните: «Революция не стоит ничего, если не умеет защищать свои завоевания».

Пока за драку в конотопском парламенте возбудили дела против сотрудников горсовета. Они встали на пути «княжеской дружины». Ну, не разобрались сразу – где вассал, а где феодал. А вот конотопская милиция переприсягнула жулику по чутью. И других вариантов у нее не было. Это такой стиль управления пост-майданной Украиной – сажать на кормление в провинцию верных вассалов, и собирать с них в житницы. А уж они-то людишек в кулаке удержат.

За что стоял Майдан - вот за эти драки в горсоветах, где побеждает быдло?