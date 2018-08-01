Иркутяне стояли в очередях, чтобы сдать тест на ВИЧ
Акция Минздрава России пользовалась в Иркутской области огромной популярностью [видео]
Акция МИНЗДРАВА РОССИИ "Тест на ВИЧ: Экспедиция", Иркутская область.
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Четыре дня жители Иркутска, Ангарска, Уссолье-Сибирское и Нижнеудинска приходили к мобильным пунктам с эмблемой II Всероссийской акции Министерства здравоохранения Российской Федерации «Тест на ВИЧ: Экспедиция». И, по словам врачей, такого интереса к акции они не видели ни в одном регионе: очереди к МПТ начинались с раннего утра и, в буквальном смысле, не иссякали до глубокой ночи. И это очень радовало - энтузиазм иркутян заражал и врачей, которые без устали тестировали всех желающих.
Подробности - в нашем видеосюжете.