2018-08-01T13:11:07+03:00
Тест на ВИЧ: Экспедиция

Иркутяне стояли в очередях, чтобы сдать тест на ВИЧ

Акция Минздрава России пользовалась в Иркутской области огромной популярностью [видео]
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Акция МИНЗДРАВА РОССИИ "Тест на ВИЧ: Экспедиция", Иркутская область.

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Четыре дня жители Иркутска, Ангарска, Уссолье-Сибирское и Нижнеудинска приходили к мобильным пунктам с эмблемой II Всероссийской акции Министерства здравоохранения Российской Федерации «Тест на ВИЧ: Экспедиция». И, по словам врачей, такого интереса к акции они не видели ни в одном регионе: очереди к МПТ начинались с раннего утра и, в буквальном смысле, не иссякали до глубокой ночи. И это очень радовало - энтузиазм иркутян заражал и врачей, которые без устали тестировали всех желающих.

Подробности - в нашем видеосюжете.

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