Иркутяне стояли в очередях, чтобы сдать тест на ВИЧ

«Тест на ВИЧ: Экспедиция» в Красноярском крае: Не нужно бояться – нужно знать, чтобы принимать верные решения!

С 23 по 27 июля жители четырех городов Красноярского края – Красноярска, Ачинска, Канска и Дивногорска – прошли бесплатное анонимное тестирование и узнали свой ВИЧ-статус. Впереди – Хакасия