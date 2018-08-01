«Роснефть» дорожает на корпоративных новостях

СЕГОДНЯ 14:05 2018-08-01T14:05:49+03:00

Акции компании приблизились к историческому максимуму, подорожав за день на 3,5 процента

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Одна акция «Роснефти» подорожала до 419 рублей: как считают аналитики, благодаря финансовому отчету британской ВР, которая владеет 19,75% акций «Роснефти». Вчера она сообщила, что чистая прибыль «Роснефти», приходящаяся на долю BP, во II квартале этого года составила 766 млн. долларов, увеличившись почти в 3 раза.

-ВР публикует отчетность раньше «Роснефти» и учитывает показатели последней по методу долевого участия. Таким образом, общая чистая прибыль «Роснефти» во II квартале может составить 3,9 млрд. долларов, - сообщил начальник аналитического отдела «Альпари» Александр Разуваев, спрогнозировав дальнейший рост акций после публикации отчетности «Роснефти».

По мнению старшего аналитика БКС Сергея Суверова, «Роснефть» покажет прекрасную отчетность по второму кварталу, что позволит выплатить неплохие промежуточные дивиденды и показать хорошую дивидендную доходность.

-Акции «Роснефти» находятся в лидерах роста с начала года: с января бумаги компании подорожали на 43,7%. Котировки зарубежных компаний растут на порядок медленнее: акции Total с начала года подорожали на 18%, ВР - на 7,2%, бумаги Shell выросли в цене на 2,4%, а ExxonMobil вообще подешевели на 2,5%, - отмечает аналитик «Атона» Александр Корнилов.

Аналитики американского Goldman Sachs предрекают, что акции «Роснефти» могут стать самыми привлекательными бумагами среди всего российского ТЭК. По прогнозам американцев, дивидендные выплаты «Роснефти» будут расти как минимум на 15% ежегодно, и к 2020 году доходность бумаг составит 10% - абсолютный рекорд среди всех компаний нефтегазового сектора.

Аналитики видят причину оптимизма инвесторов в новой стратегии «Роснефти», которая в мае объявила о планах сократить совокупную долговую нагрузку не менее чем на 500 млрд. рублей, снизить целевой уровень капитальных затрат на 20% и запуске программы обратного выкупа своих акций на 2 млрд. долларов.

«Агрессивная политика «Роснефти» в области слияний и поглощений в 2016 г. была продиктована мнением руководства компании о том, что рыночная цена на нефть достигла дна и, следовательно, компания находилась в режиме активного инвестирования. Нынешнее предпочтение руководства отдается рационализации портфеля и дальнейшему повышение операционной эффективности компании», - отмечается в отчете Goldman Sachs.