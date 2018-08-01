2018-08-01T15:09:46+03:00
Политика

Путин встретился с начальником Чукотки

Губернатор региона рассказал о добыче золота на полуострове
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин во время встречи с президентом РФ В. Путиным в Кремле. ФОТО Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАССГубернатор Чукотского автономного округа Роман Копин во время встречи с президентом РФ В. Путиным в Кремле. ФОТО Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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- Среднегодовая добыча золота у нас составляет около 28 тонн, можно говорить на сегодняшний день, что на Чукотке добывается около 10 % всего золота страны, - доложил президенту губернатор Чукотки Роман Копин. - Благодаря этому увеличен налоговый потенциал региона, собственные доходы выросли практически в три раза, а государственный долг перед федеральным бюджетом сократился на 28 процентов.

Правда, золотодобыча для этого одного из самых восточных уголков России является одновременно и благом, и проблемой.

- Сейчас наша цель состоит в том, чтобы снизить монозависимость, все-таки доминирующую роль играет золото, и таким образом повысить устойчивость экономики региона, - признал Копин. - Недропользование позволило на 53 процента увеличить финансирование отраслей экономики, традиционных для Чукотки. Это оленеводство и морской зверобойный промысел. Важно повысить доходы коренных жителей.

- В какие направления вы думаете реализовать эти вложения? - спросил про привлечение инвестиций Путин.

- Развиваются угольные проекты в районе Беринговского, действует австралийская компания «Тайгерс», которая с прошлого года начала добычу и уже экспорт угля в страны Тихоокеанского региона: это Япония, Корея, Тайвань, - рассказал губернатор. - Видим большую перспективу в медном направлении. Здесь речь идет об освоении месторождения Баимской рудной зоны. Это одна из крупных медно-порфировых минерализаций. Считаю, что этот проект имеет стратегическое значение и для Дальнего Востока, и для Арктической зоны России.

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