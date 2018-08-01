СЕГОДНЯ 15:15 2018-08-01T16:20:37+03:00

Когда откроют чартеры в Египет, до сих пор неизвестно. Зато на Кубу и в Доминикану будет очень много рейсов

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Когда запустят чартеры в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, по-прежнему неизвестно. Что на днях еще раз подтвердил посол России в Египте Сергей Кирпиченко: «Сроки пока не называются. До конца года точно будут дополнительные поездки специалистов в Шарм-эль-Шейх и Хургаду».

Пока же, напомню, есть лишь регулярные рейсы между Москвой и Каиром. Летают ими в основном бизнесмены и самостоятельные путешественники. А для обычного пляжного отдыха слишком дорого и неудобно, до Красного моря еще часов шесть на автобусе ехать. Тур на двоих с перелетом через Каир, по данным поисковика Слетать.ру, стоит около 130 тысяч рублей.

Не удивительно, что и количество отдыхающих пока смехотворно – особенно если сравнивать с теми временами, когда чартеры в Страну пирамид летали чуть ли не из всех российских регионов и привозили туда по миллиону наших отпускников в год.

В июне 2018 года на пляжах Шарм-эль-Шейха позагорали 2,6 тысяч россиян, в Хургаде около 4 тысяч (цифры приводит Ассоциация туроператоров России). Для сравнения: в Турции с начала года отдохнули 2,4 миллиона россиян, из них в одной только Анталье 826 тысяч.

Хотя, кстати, отели в Египте стоят очень гуманных денег: в Хургаде за номер на двоих туристы выкладывают в среднем 47 долларов (около 3 тысяч рублей), в Шарм-эль-Шейхе 41 доллар (2600 рублей). А в той же Анталье средний чек за номер – 115 долларов. Так что главный вопрос – это удобство и стоимость перелета.

А поскольку с Египтом никакой ясности нет, туроператоры на зимний сезон уже вовсю планируют рейсы в другие теплые страны. Кроме традиционных зимних пляжей – Эмиратов, Гоа, Таиланда – будут и новые. На первый взгляд далекие и дорогие. Но, возможно, как раз за счет новых рейсов они станут доступнее.

Ставку туроператоры сделали на Карибы. В первую очередь – на Кубу. Кроме регулярных рейсов в Гавану, будут чартеры сразу в пять аэропортов Острова Свободы: Варадеро, Ольгин, Кайо-Коко, Санта-Клару и Камагуэй, запускают их “Пегас Туристик” и Anex Tour. Рядом с каждым – пляжные курорты.

Второе направление – соседняя Доминикана. Туристы смогут без стыковок долететь в четыре аэропорта: Пунта-Кану и Пуэрто-Плату (туда и раньше чартеры были), а такжу в Саману и столицу страны Санто-Доминго (и это уже абсолютно новые прямые рейсы). А еще “Пегас Туристик” открывает чартеры на Ямайку.

В общем, остается выбрать, каким ромом будут пахнуть зимние курортные сумерки – ямайским, кубинским или доминиканским.