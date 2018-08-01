2018-08-01T16:56:12+03:00
Экономика

Россиянам разрешили платить налоги «авансом»

Президент Владимир Путин подписал закон об этом, а налоговая разъяснила, в чем его суть
Евгений БЕЛЯКОВ
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Россияне теперь смогут платить налоги заранее - до прихода платежек.Россияне теперь смогут платить налоги заранее - до прихода платежек.Фото: Олег ЗОЛОТО
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С 1 января 2019 года россияне смогут оплачивать имущественные налоги одним платежом. Кроме того, им разрешат платить налоги за других людей. Об этом в среду сообщила Федеральная налоговая служба (ФНС). На днях закон об этом подписал глава государства.

Суть в том, что все имущественные налоги граждане теперь смогут платить заранее - до прихода платежек. Как посчитали в Федеральной налоговой службе, кому-то это может быть удобно. Сейчас квитанции на уплату приходят к 1 ноября, а заплатить по ним нужно до 1 декабря. Многие не успевали, или им вовремя не приходили уведомления. В итоге приходилось платить не только штрафы, но и набежавшие пени.

Теперь, чтобы не попадать на дополнительные расходы, можно будет отправить деньги государству заранее. Индивидуальные счета появятся в Федеральном казначействе. Туда можно будет перечислить любую сумму. А налоговая потом спишет столько, сколько нужно. Досрочно можно будет отдать три вида налогов: на транспорт, землю и имущество (дом или квартиру). При этом заплатить можно будет не только за себя, но и за другого человека, например родственника. Если вдруг на счете остались деньги и они срочно понадобились, их можно будет вернуть. Для этого достаточно будет написать заявление в многофункциональном центре госуслуг (МФЦ).

Еще один плюс нововведения, по мнению чиновников, - это единый платеж. То есть не надо будет ждать трех бумажек (или трех уведомлений в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС). Можно будет один раз перевести деньги и забыть о долгах перед государством.

С одной стороны, новшество вроде бы удобно. Можно один раз положить на счет крупную сумму, а потом несколько лет не вспоминать о своих обязанностях перед казной. Как говорится, ничто так не укрепляет отношения государства и гражданина, как стопроцентная предоплата. С другой, у россиян нет такого доверия к государству, чтобы отдавать ему деньги заранее. Тем более что на них все это время (пока средства будут лежать на счете в казначействе) не будут начисляться проценты. Поэтому есть большие сомнения, что новый сервис будет пользоваться спросом.

КСТАТИ

Напомним, сейчас все налоги можно платить онлайн. На сайте nalog.ru есть сервис «Личный кабинет налогоплательщика». Чтобы открыть его, достаточно один раз сходить в налоговую или в МФЦ. После этого все общение с налоговиками будет виртуальным.

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