2018-08-01T16:47:19+03:00
Политика

Почему без личного участия президента в стране даже родить не могут

Если так пойдет и дальше, однажды у главы государства губернаторы попросят денег на покраску скамейки
Алексей ОВЧИННИКОВкорреспондент отдела политики
Поделиться:
Комментарии: comments12
Что происходит-то и почему глава государства вынужден управлять территориями в ручном режиме?Что происходит-то и почему глава государства вынужден управлять территориями в ручном режиме?Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Очередная встреча регионального лидера с президентом страны удивила: врио губернатора Ненецкого АО Александр Цыбульский попросил Путина помочь с оснащением больницы, строительством молодежного центра, школ и, что совсем умилило - фельдшерско-акушерских пунктов. Вдумайтесь: губернатор летит со свитой в Москву, тратит кучу денег на транспорт, гостиницы, суточные и представительские. А все для того, чтобы попросить денег на оборудование двухкомнатного помещения из приемной и процедурной.

И так почти на каждой встрече. Если раньше губернаторы просили подкинуть на что-то глобальное, то сегодня список просьб во многом состоит из мелочей: то мостик какой-то через речку перекинуть, то спасти детвору от безделья и соорудить для них спортцентр, то людей переселить людей из подтопляемых зон, то экологию улучшить, то сползающий берег укрепить… Оттого зачастую губернаторы и выглядят как мальчишки, выпрашивающие у родителя мелочь на карманные расходы, в то время как у того забот невпроворот. И вот посреди отсутствия стабильности в мире, террористов, санкций, которыми «западные партнеры» не перестают нас изумлять, и других глобальных задач, стоящими перед главой государства, тот отвлекается на все эти школы, больницы, центры – каждый раз давая правительству отдельное распоряжение.

Нет, все перечисленное — дело, безусловно, хорошее и нужное. Но где же огромная армия чиновников на местах, все этих региональные министерства по делам образования, строительства, экологии, национальностей, дорогам? При этом практически у каждого региона в Москве есть свои «послы», в функции которых также входит выбивание денег из федеральной казны (о постоянных представительствах субъектов в столице мы недавно писали). Почему эти гениальные управленцы не могут самостоятельно осилить акушерский пункт? Тем более, что в том же Ненецком АО — под сотню нефтяных и газовых месторождений. А еще уголь, марганец, молибден, алмазы — казалось бы, бери, да стройся!

Что происходит-то и почему глава государства вынужден управлять территориями в ручном режиме? А ответ на поверхности: большинство тех денег, что собираются в регионах в виде налогов, в провинции не задерживаются и уходят напрямую в федеральный бюджет. На местах порой действительно остаются крохи, которых хватает лишь на социалку и поддержание на плаву того, что есть. Новые объекты, даже такие крохотные, как те же самые фельдшерко-акушерские пункты, - это уже непозволительный жир, который приходится снова и снова выпрашивать у центра. И, похоже, способ увернуться от этого управления вручную, только один — выдавать побольше на эти карманные расходы. Конечно, так сложнее контролировать их использование - вероятность, что разворуют, выше. Но так это уже вопросы работы силовиков. А иначе ведь и до денег на покраску скамеек дойти может.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Алексей ОВЧИННИКОВ

 
Читайте также
ЛДПР – за воссоздание фермерских рынков и поддержку малого и среднего бизнеса
В Москве в парке «Красная Пресня» проходит юбилейный пятый летний фестиваль «О, да! Еда!». Гостями праздника стали кандидат в мэры Москвы от ЛДПР Михаил Дегтярев и лидер партии Владимир Жириновский
Сергей Марков: Организаторы митингов против изменений пенсионного законодательства не добились того, чего хотели
Почему акции протестов против пенсионных изменений собрали меньше людей, чем предполагали их организаторы — об этом «Комсомолке» рассказал гендиректор Института политических исследований
Новости 24
Художник изобразил Трампа переправляющимся через «вашингтонское болото»
Похороны актрисы Натальи Кузнецовой прошли в Москве
Google создает для китайского рынка версию поисковика с жесткой цензурой
Украинский боксер Усик отказался от звания Героя Украины
Россияне стали реже пить пиво
Дипломатам РФ удалось добиться четкого понимания сроков возвращения беженцев в Сирию
Трамп призвал главу Минюста прекратить расследование «российского дела» из-за конфликта интересов
Почти половина россиян не видит смысла в получении высшего образования ради карьеры
Глава «Нафтогаза» рассказал, как остановить «Северный поток-2»
Гибель журналистов в ЦАР: Захарова прокомментировала цель поездки корреспондентов в Африку
Суд арестовал экс-финансиста группы «Сумма» по делу братьев Магомедовых
В Совфеде поддержат закон о гарантиях журналистам в горячих точках
К Земле скоро могут приблизиться метеориты, представляющие опасность
Дипломаты выясняют подробности задержания четырех россиян в Казахстане
В Таджикистане осудили членов группировки, планировавших теракт рядом с российской базой
Кудрин заявил, что цифровизация в РФ требует подготовки нескольких миллионов новых специалистов
В Ирландии выставили на продажу замок из «Игры престолов»