Почему без личного участия президента в стране даже родить не могут

СЕГОДНЯ 16:23 2018-08-01T16:47:19+03:00

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Очередная встреча регионального лидера с президентом страны удивила: врио губернатора Ненецкого АО Александр Цыбульский попросил Путина помочь с оснащением больницы, строительством молодежного центра, школ и, что совсем умилило - фельдшерско-акушерских пунктов. Вдумайтесь: губернатор летит со свитой в Москву, тратит кучу денег на транспорт, гостиницы, суточные и представительские. А все для того, чтобы попросить денег на оборудование двухкомнатного помещения из приемной и процедурной.

И так почти на каждой встрече. Если раньше губернаторы просили подкинуть на что-то глобальное, то сегодня список просьб во многом состоит из мелочей: то мостик какой-то через речку перекинуть, то спасти детвору от безделья и соорудить для них спортцентр, то людей переселить людей из подтопляемых зон, то экологию улучшить, то сползающий берег укрепить… Оттого зачастую губернаторы и выглядят как мальчишки, выпрашивающие у родителя мелочь на карманные расходы, в то время как у того забот невпроворот. И вот посреди отсутствия стабильности в мире, террористов, санкций, которыми «западные партнеры» не перестают нас изумлять, и других глобальных задач, стоящими перед главой государства, тот отвлекается на все эти школы, больницы, центры – каждый раз давая правительству отдельное распоряжение.

Нет, все перечисленное — дело, безусловно, хорошее и нужное. Но где же огромная армия чиновников на местах, все этих региональные министерства по делам образования, строительства, экологии, национальностей, дорогам? При этом практически у каждого региона в Москве есть свои «послы», в функции которых также входит выбивание денег из федеральной казны (о постоянных представительствах субъектов в столице мы недавно писали). Почему эти гениальные управленцы не могут самостоятельно осилить акушерский пункт? Тем более, что в том же Ненецком АО — под сотню нефтяных и газовых месторождений. А еще уголь, марганец, молибден, алмазы — казалось бы, бери, да стройся!

Что происходит-то и почему глава государства вынужден управлять территориями в ручном режиме? А ответ на поверхности: большинство тех денег, что собираются в регионах в виде налогов, в провинции не задерживаются и уходят напрямую в федеральный бюджет. На местах порой действительно остаются крохи, которых хватает лишь на социалку и поддержание на плаву того, что есть. Новые объекты, даже такие крохотные, как те же самые фельдшерко-акушерские пункты, - это уже непозволительный жир, который приходится снова и снова выпрашивать у центра. И, похоже, способ увернуться от этого управления вручную, только один — выдавать побольше на эти карманные расходы. Конечно, так сложнее контролировать их использование - вероятность, что разворуют, выше. Но так это уже вопросы работы силовиков. А иначе ведь и до денег на покраску скамеек дойти может.