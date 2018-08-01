Создатель "Шерлока" и "Доктора Кто" снимет новый сериал для НВО

СЕГОДНЯ 18:00 2018-08-01T19:00:25+03:00

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Шоураннер (человек, работающий исполнительным продюсером, отвечающим за основное направление и развитие проекта) сериалов «Доктор кто» и «Шерлок» Стивен Моффат создаст новый телепроект на основе романа американской писательницы Одри Ниффенеггер «Жена путешественника во времени».

Производство одноименного сериала заказал канал HBO ("Игра престолов", "Рим", "Подпольная империя", "Клан Сопрано"). Моффат выступит в качестве сценариста и исполнительного продюсера шоу.

Книга рассказывает романтическую историю о человеке, страдающем от генетической мутации, которая заставляет его непреднамеренно путешествовать во времени, и о его жене, которая вынуждена жить с его частыми и опасными исчезновениями.

В 2009 году Роберт Швинтке уже экранизировал книгу. Главные роли в его фильме сыграли Рейчел МакАдамс и Эрик Бана. Картина собрала в мировом прокате свыше $100 млн, но получила в основном отрицательные отзывы критиков.

Между прочим, права на экранизацию романа Одри Ниффенеггер 2003 года «Жена путешественника во времени» были приобретены производственной компанией Дженнифер Энистон и Брэда Питта Plan B Entertainment, совместно с New Line Cinema, ещё до того, как роман был опубликован.