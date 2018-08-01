Минтруда предложил не считать самозанятых трудящимися

СЕГОДНЯ 18:20 2018-08-01T18:27:17+03:00

Число самозанятых в России не знает никто. По разным данным, их от 12 до 20 миллионов. Фото: Иван ВИСЛОВ

А как нелегальным предпринимателям им грозит штраф, который собираются специально повысить в 40 раз

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«Трудовое законодательство и иные акты, содержащие нормы трудового права, не распространяются на самозанятых лиц, а также на физических лиц, вступающих в трудовые отношения с работниками в целях личного обслуживания и помощи по ведению домашнего хозяйства». Такая фраза стоит в предложенном Минтруда проекте поправок в Трудовой кодекс РФ.

В начале августа власти снова вспомнили о самозанятых. Впрочем, о них вспоминают последнее время непрерывно. Это о тех, кто работает на себя, но никак не зарегистрирован. И не платит ни налогов, ни пенсионных взносов. Сколько таких — толком никто не знает. Одни говорят 12 млн, другие — свыше 20 млн. В любом случае мимо казны проносят немалую сумму.

Депутаты от «Единой Россия» предложили за предпринимательскую деятельность без регистрации в качестве ИП или юрлица повысить действующие штрафы в 40 раз. Сейчас за это полагается взыскание от 500 до 2 тыс. руб. Копейки. 2 тысячи — это, например, минимальная стоимость профессиональной уборки 1-комнатной квартиры в Москве.

- За день я делаю две такие уборки, - говорит Ольга, предоставляющая свои личные клининговые услуги на обном из популярных сайтов.

Депутаты предлагают существенно поднять планку. На первый раз штраф должен составлять от 5 тыс. до 10 тыс. рублей. А в случае повторного нарушения — уже от 20 тыс. до 30 тыс. рублей. По мнению законодателей, это поможет собрать больше денег в бюджет. Предложение уже направлено в Минюст.

Вчера же министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил, что правительство РФ обсуждает возможность отключить самозанятых от пенсионной системы: раз не платят в Пенсионный фонд, то пособие по старости получат только социальное, а не трудовое.

- Мы сейчас говорим о создании специального налогового режима для самозанятых, возможно, также включающего часть малых предприятий, которые будут иметь минимальную административную и налоговую нагрузку. Но при этом, они должны активно думать об обеспечении своего будущего", — уточнил министр.

Сейчас в Минфине разрабатывается новый налоговый режим – налог на профессиональный доход. Предполагается, что в 2019 году он заработает в четырех пилотных регионах (Москва, Татарстан, Московская и Калужская области), а затем будет распространен на всю страну. Самозанятые смогут платить долю с выручки с помощью специального мобильного приложения (3% если услуга оказана физлицу и 6% - юридическому). В этот платеж будут включены и пенсионные взносы. Регистрироваться в качестве ИП уже не надо. А еще ранее глава ФНС Михаил Мишустин предлагал предоставлять самозанятым при регистрации (это тоже можно будет сделать без явки в налоговую — по мобильному приложению) налоговый капитал размером 10 тысяч рублей. Это налог примерно за 1-3 месяца.

Пока все попытки вывести самозанятых из тени не приводили к успеху. Даже налоговые каникулы для нянь, репетиторов и помощников по хозяйству, действующие на период 2017 и 2018 годов.

– Предлагаемые меры ни к чему не приведут, кроме раздувания штата полиции и роста коррупции, - Александр Иоффе, президент Российской Ассоциации развития малого и среднего предпринимательства. – Увеличивать штрафы, запугивать людей – наихудший способ работы с бизнесом. Никто из них, по большому счету, не заинтересован прятаться. Но, чтобы раскрыться, нужна вера в то, что политика по отношению к бизнесу будет либеральной и долгосрочной. Но вместо укрепления этой веры, мы выбираем наш проторенный путь – стращать и не пущать!

Но конечно, найдутся и те, на кого подобные меры подействуют. И уже подействовали.

- Один из предметов, которые я преподаю, это обществознание, - говорит частный репетитор Надежда Баранова. - Своим ученикам я объясняю, что основным источником дохода государства являются налоги. Поэтому, несмотря на налоговые каникула для репетиторов, я работаю как индивидуальный предприниматель, плачу 6% по упрощенке плюс взнос в пенсионный фонд, раз в год подаю налоговую декларацию.