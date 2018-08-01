В России появится железнодорожный лоукостер без биотуалетов и кондиционеров

СЕГОДНЯ 19:30 2018-08-01T19:30:00+03:00

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Парк пассажирских вагонов обновляется. А что же делать со старыми, которые морально пусть и устарели, зато технически вполне пригодны? В Федеральной пассажирской компании (ФПК, 100%-ная «дочка» РЖД) нашли ответ на этот вопрос. Как сообщили «КП» в ФПК, предлагается создать дополнительный класс обслуживания - «эконом-бюджет». В дополнение к действующим трем - бизнес, комфорт и эконом. Такое предложение содержится в годовом отчете компании. В этом классе будут использоваться старые вагоны без кондиционеров и биотуалетов, пояснили в ФПК. По сути, речь идет о железнодорожном лоукосте. Когда начнет работать новая система, пока не оглашается. Известно лишь, что под нее будет задействовано более 19 000 вагонов.

Возраст более половины из них - свыше 20 лет. Вообще же срок службы такой техники — до 40 лет.

После 2020 г. ФПК планирует отказаться от закупок традиционных плацкартных и купейный вагонов. Их заменят вагонами с местами для сидения на коротких маршрутах и двухэтажными купейными на длинных маршрутах. А еще в таулетных комнатах появятся душевые кабины.