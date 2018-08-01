«Эх, дядя Юра, опять тронул»…Группа «ДДТ» сняла клип «о рабочем классе с окраины»

СЕГОДНЯ 19:01 2018-08-01T19:30:01+03:00

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Группа «ДДТ» не часто радует нас новыми клипами. Но вот уже второй клип на песню с альбома «Галя, ходи» увидел свет. На этот раз - на «Уездный город». В интервью радиостанции «Наше радио» Юрий Шевчук рассказал, что «Уездный город» - это песня о рабочем классе, о нашей молодежи, которая живет в моногородах».

Клип, в общем, соответствует. В нем рассказывается о молодом солдатике, который прибыл на побывку в родной город. Встретился с друзьями, ввязался в драку с полицией, попал в кутузку, где встретился с Юрием Шевчуком. Вышел и отправился вместе с друзьями и рокером беседовать по душам в парк, встречает любимую девушку…

В клипе есть и сюрприз для старых поклонников группы - цитирование момента из видео на песню «Что такое осень?», когда Кинчев, Бутусов и Шевчук ногами разбрасывают желтую листву.

Фанаты «ДДТ» оценили видео по достоинству: «В нашей стране рок ещё живой! Клип - шикарный, даже титры досмотрел», «Ну вот почему все такие клипы не снимают? Это же в сто раз круче, чем непонятно что, без сюжета, зато с телками и на крутой тачке», «Эх, дядя Юра, опять тронул».

Как оказалось, данный клип мог появится и раньше, но дело в том, что режиссёр снимал клип на старую версию песни, которую группа впоследствии поменяла. В итоге видео было перемонтировано под новое звучание трека и было выпущено только сейчас.