Комета "Невероятный Халк" взорвалась до встречи с Землей

СЕГОДНЯ 19:44 2018-08-01T19:53:44+03:00

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Комета PanSTARRS (C/2017 S3) получила прозвище «Невероятный Халк» за характерный зеленый цвет. Ядро кометы окружено гигантским газовым облаком диаметром приблизительно в 260 000 километров, это в два раза больше, чем размеры Юпитера. Она была открыта 23 сентября прошлого года, системой телескопов PanSTARRS, которые расположены на вершине вулкана Мауна-Кеа на Гавайях. Основной задачей PanSTARRS является обнаружение астероидов, которые могут угрожать нашей планете. Однако «Невероятного Халка» не относили к числу небесных хулиганов. Согласно расчетам комета должна была пройти внутри орбиты Меркурия (это ближайшая к Солнцу планета) а затем ее отбросит обратно на периферию Солнечной системы. Минимальное расстояние между Землей и кометой «Невероятный Халк» оценивали в 0,76 астрономических единиц (астрономическая единица это расстояние от Земли до Солнца). Это более 110 миллионов километров.

Однако независимый исследователь кометных метеоритов Евгений Дмитриев заявил в интервью «Интерфаксу», что смертельная опасность может грозить человечеству даже без прямого столкновения с ядром кометы.

- При прохождении Земли через газопылевое окружение яркой кометы не исключено возникновение гигантской молнии, порождающей мощнейший кометный электромагнитный импульс , он может стать губительным для цивилизации, - считает ученый. - Появление такой молнии связано с электризацией солнечным ветром облака газов, окружающего комету. При ее сближении с Землей возможен электрический разряд огромной мощности. В результате полностью выйдет из строя все электронное оборудование, прекратят работу предприятия и объекты жизнеобеспечения, включая электростанции, остановится транспорт, упадут самолеты...

Катастрофу следует ожидать ближе к 7 августа, когда комета «Невероятный Халк» максимально сблизится с Землей.

Однако далеко не все ученые разделяют такие апокалиптические прогнозы. Например, научный руководитель частной обсерватории «Ка-Дар» Станислав Короткий заявил, что комета не представляет абсолютно никакой угрозы хотя бы потому что прекратила свое существование. Распад ядра произошел 15 июля, когда «Невероятный Халк» приблизился к Солнцу примерное на такое же расстояние, которое отделяет Землю от светила. Астрономы наблюдали яркую вспышку, которая затем стремительно угасла. Вероятно, фатальным для кометы стало приближение к звезде: ледяное ядро взорвалось под воздействием солнечного излучения. Обломки кометы рассеялись в космическом пространстве и не представляют угрозы для человечества.