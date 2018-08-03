Четыре самых загадочных кадра, куда попало то, что попасть никак не могло

СЕГОДНЯ 01:11 2018-07-31T21:54:33+03:00

Многие считают: таинственные свидетельства вселяют надежду на то, что путешествия во времени возможны

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Рядовая фотография из музея Bralorne Pioneer Museum канадской провинции Британская Колумбия стала чуть ли не самой тиражируемой в мире. Впервые она появилась на сайте музея как экспонат виртуальной выставки Their Past Lives Here («Их прошлое живет здесь»). На снимке запечатлено событие предположительно 1941 года - открытие провинциального моста (South Fork Bridge), который был построен взамен смытого наводнением. Среди прочих собравшихся стоит молодой человек. Он-то и привлек внимание общественности.

Чудак на снимке 1941 года в прикиде XXI века

Кто-то выложил фото в соцсетях и сообщил: присмотритесь-ка, парень явно из будущего. И выдают его стрижка, майка с напечатанной эмблемой, свитер модного покроя, портативная фотокамера и солнечные очки модели XXI века. Мол, такого прикида 70 с лишним лет назад в Канаде точно не было.

Недоверчивые задались вопросом: в самом ли деле пришелец столь чужд 1940-м годам ? Фотоаппарат? Фирма «Кодак», к примеру, уже выпускала тогда достаточно портативные модели - складные, у которых объектив выдвигался гармошкой. Свитер могла связать мама или бабушка. Оценить покрой - насколько он современен, трудно. Весь силуэт не виден.

Солнечные очки... Они, конечно, особенные - с кожаными накладками на дужках, прикрывающими глаза от ветра и боковых лучей. Но специалисты уверяют, что подобные конструкции уже были в конце 30-х годов ХХ века у альпинистов. Что реально удивляет, то это хлопковая майка с напечатанной на ней эмблемой. В то время их, эмблемы, пришивали. Но не на майки, а на свитера.

Девушка с мобильником

Миллионы просмотров набрал ролик, запечатлевший стройную девушку с мобильным телефоном в руке. Просто очевидно, что именно его она прикладывает к уху, разговаривая на ходу.

Секрет невероятной популярности этих, казалось бы, ничем не примечательных кадров, выложенных на YouTube, в том, что сделаны они были в 1938 году. То есть в то время, когда мобильники еще не существовали. Значит, решили любители тайн, девушка прибыла из будущего! Или вообще с другой планеты...

Кадр из ролика, сделанного в 1938 году.Фото: Youtube

Но в 2013 году объявился некий пользователь, назвавший себя Planetcheck. Сообщил, что «девушка с мобильником» - это его прабабушка Гертруда Джонс, которая до сих пор жива. Она посмотрела съемку, узнала себя и рассказала, в чем там было дело. По словам этого самого Planetcheck, кадры были сделаны в США у ворот промышленного гиганта Dupont. Тогда его прабабушке Гертруде было 17 лет (в 2013 году стукнуло 92. - Авт.) Во времени она не путешествовала. Но мобильник в руке все же держала - только не современный, конечно, а экспериментальное устройство для беспроводной связи. Якобы тот довоенный девайс был разработан на предприятии связи в городе Леонминстере штата Массачусетс. Гертруда и еще пять женщин Dupont испытывали его примерно неделю. А в момент съемки прабабушка разговаривала с другим участником эксперимента - ученым, который находился справа от нее и в кадр не попал.

Признанию правнука мало кто поверил. Ведь технология мобильной телефонной связи появилась уже после Второй мировой войны. А первые коммерческие мобильные телефоны были гораздо крупнее, чем у Гертруды.

В 1940 году фирма Motorola выпустила переносную рацию, прозванную Walkie-Talkie («ходилка-говорилка»). Но и оно в руке не умещалось.

Цирк, да и только

Существует и более раннее «явление мобильника народу» - на кадрах, сделанных в 1928 году в США в Лос-Анджелесе у китайского театра Манна, где тогда состоялась премьера знаменитого фильма Чарли Чаплина «Цирк». Символизируя цирк, у входа в театр стоит муляж зебры. Напротив находится оператор. И снимает странную фигуру. Она появляется справа - в юбке, дамских туфлях, какой-то бесформенной накидке и с цилиндром на голове. Странная дама прижимает к уху предмет, похожий на мобильный телефон. Разговаривает и жестикулирует - то есть ведет себя так, как большинство людей с мобильниками.

Таинственную кинохронику еще в 2010 году выложил в интернет режиссер-документалист Джордж Кларк, который первым высказал гипотезу о том, что оператор случайно запечатлел путешественницу во времени.

Странная дама на кинохронике 1928 года то ли болтает по сотовому телефону, то ли просто закрывается рукой. А может быть, это розыгрыш или рекламный ход режиссера-документалиста Джорджа Кларка?Фото: скриншот с видео

Мнение скептиков: женщина в цилиндре не в своем уме, разговаривает на ходу, но сама с собой. А рукой прикрывается от окружающих. Или от оператора.

По другой версии, кадры подделал сам Кларк ради продвижения своего продукта - подарочного издания фильмов Чарли Чаплина.

НУ И НУ!

Заглянули в наши дни

В 2014 году - незадолго до презентации какой-то очередной модели IРhone - в интернете появился архивный ролик, снятый почти 70 лет назад. Чудо в том, что его авторы удивительно точно спрогнозировали будущее. Показали, что люди будут общаться посредством мобильных устройств, слать друг другу сообщения, следить за новостями и смотреть фильмы. Один из гаджетов - в руках девушки, сидящей за столиком в кафе. Вылитый смартфон!

В 1947 году эксперты пытались спрогнозировать, каким будет телевидение. И верно изобразили картинки из нашего настоящего!Фото: Youtube

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