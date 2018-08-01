Японцы провели конкурс на лучший парк, умещающийся в кузове грузовичка

СЕГОДНЯ 01:04 2018-07-31T13:39:20+03:00

Все свое вожу с собой. И даже сад! Фото: zoenren-osaka.jp

В Японии места мало, а креатива много. Особенно сейчас, когда на островах установилась необычайно жаркая погода. А где лучше всего пережидать жару? Ну конечно же, в парке

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Только где ж их взять? Земли-то не хватает... Вот и устроили в Стране восходящего солнца конкурс на лучший мобильный сад. Условия простые: создать и - главное - уместить самый красивый садик в кузове отечественного мини-грузовичика Kei. Получилось мило, компактно и полезно. Прямо по-японски...

Садовник, нажми на тормоза! Фото: zoenren-osaka.jp

И все равно японским мастерам есть чему поучиться у наших дачников. Какие чудеса компактности они проявляют на своих сотках Правда, у наших и места обычно побольше. Примерно, как в кузове «КамАЗа».