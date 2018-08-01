1 Авг. 01:00 2018-08-01T22:06:45+03:00

Летом можно не только отдохнуть и набраться сил, но и узнать много нового! Фото: GLOBAL LOOK PRESS

До начала учебного года остался месяц - пора готовить детей к занятиям. Наша книжная подборка поможет настроиться на серьезный лад, освежить знания, вспомнить пройденное и узнать новое

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«Фиксики» 0+

Развивающий журнал

Издательство «Комсомольская правда»

Мультфильм про фиксиков - кладезь полезных знаний. Дедус - самый заслуженный и авторитетный фиксик - легко и просто объясняет любые сложные явления. А юные фиксики Нолик, Симка, Файер и их друг мальчик ДимДимыч применяют эти полезные знания на практике.

Издательство «Комсомольская правда», помимо книг про фиксиков, выпускает еще и ежемесячный развивающий журнал. В нем столько интересного! Тема августовского номера - космос. Папус расскажет, как однажды чуть не отправился в полет. Увы, в космос не попал, зато стал отличным специалистом на Земле.

На страницах журнала - масса интересных историй плюс головоломки и загадки. А в лаборатории профессора Чудакова можно научиться делать сумасшедшие опыты, например, запускать водяную ракету.

Кроме того, фиксики научат играть в интересные игры, изготавливать поделки и решать ребусы. Легкий и яркий журнал формата А4 удобно брать с собой в путешествие.

Журнал можно приобрести на shop.kp.ru, в фирменных магазинах «КП» и местах продажи прессы.

Развивающий журнал "Фиксики"

АО «ИД «Комсомольская правда», Москва ОГРН 1027739295781

«Учебник для отличника на лето» 6+

О. УЗОРОВА и Е. НЕФЕДОВА

Издательство Clever

Этот педагогический тандем авторов написал немало классных книжек. В издательстве Clever «Учебник для отличника на лето» - многолетний хит, книга, которая не дает заскучать и устать. Всем известно, как реагируют дети на просьбу повторить когда-то пройденное. В этих тетрадях вопросы подобраны так, что отвечаешь на них с удовольствием: они каверзные, и хочется непременно их расколоть. Есть главки, из которых можно к имеющимся знаниям добавить новые - например, интересные факты о древних городах России.

Некоторые вопросы могут поставить в тупик даже родителей. Для тех, кто с ходу не вспомнит, какого цвета язык у белого медведя, в конце учебника даны правильные ответы на все вопросы.

Учебник отличника на каникулы выпускается для всех классов начальной школы. Под одной обложкой собраны знания сразу по всем предметам.

Тетради Kumon 2+

Издательство «Иванов, Манн и Фарбер»

Тетради рассчитаны на самый разный возраст - от 2 до 8 лет. В свет вышли несколько серий. Одни помогают наладить правильное письмо, научиться вырезать и клеить, рисовать и раскрашивать, другие - развивают логику, творческие способности и пространственное мышление.

Есть тетради, посвященные основным математическим действия. Ребенок решает примеры, постепенно переходя от простого уровня к более сложному. Со всеми заданиями справляется сам, и это помогает ему поверить в себя и свои силы.

Методикой Kumon пользуются 4 млн. детей в 49 странах мира. Недавно появились тетради и для родителей. Все они направлены на тренировку ума при помощи разных задач.

«Экстремальный пикник» 7+

Евгений РУДАШЕВСКИЙ

Издательство «КомпасГид»

В серии «Экстремальный пикник» - четыре книги: «Костер» (часть 1), «Жажда» (часть 2), «Голод» (часть 3), «Убежище» (часть 4). Все они будут интересны ребенку, который любит лес, походы и приключения (да и взрослым пойдут на пользу). Евгений - сам заядлый путешественник, и все его советы по делу и из разряда «испытано на себе».

Рудашевский легко делится своим богатейшим опытом (он путешествует не только по разным затерянным уголкам России, но и мира) и открывает свои личные ноу-хау. Читатель же, получая полезную информацию, попутно узнает немало интересных фактов об окружающей природе, явлениях и обитателях леса.

Все ситуации в книгах разделены по цветам по уровням сложности - от зеленого до красного.

Энциклопедия интересных фактов 8+

Издательство «Росмэн»

Ну, во-первых, это красиво. Во-вторых, ужасно увлекательно.

Можно освежить знания по устройству планеты: вспомнить, как происходит круговорот пород в природе и почему случаются землетрясения. Узнать, кто лучший пловец из животных и какой скоростной рекорд у него в заплыве.

В книге пять разделов - «Космос и планета Земля», «Популярные научные знания» (здесь рассказывают про человека и процессы, происходящие в его теле), «Доисторический мир» (читатель узнает, как зарождалась жизнь и как эволюционировали живые организмы), «В мире животных», «Древний мир и Средневековье».

«Познаю свои способности. 5-й класс. Рабочая тетрадь» 7+

М. БЕЗРУКИХ, М. ФИЛИППОВА, А. МАКЕЕВА

Издательство «Дрофа»

Марьяну Безруких продвинутым родителям особо представлять не надо - доктор биологических наук, профессор, академик РАО, директор Института возрастной физиологии. Ее имя на обложке - своего рода гарантия качества. Эта книга поможет пятиклашкам развить интерес к познанию своих возможностей и характера, понять, почему случаются различные конфликтные ситуации. Ребенку предстоит ответить на разные вопросы, заняться анализом своей учебы и способностей. Тут же подсказки, как научиться быстро справляться с разными трудностями, например, с запоминанием. Простые приемы облегчат жизнь школьника, а интересные факты из жизни замечательных людей вдохновят и побудят к новым свершениям.

АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ

Елена ХАРО, журналист и блогер, руководитель медиа-сообщества Travel Russia:

Елена Харо

- Книги моего детства - это прежде всего романы Александр Дюма. Я засыпала и просыпалась с его героями. Переживала за мушкетеров, следила за коварным Ришелье и миледи, представляла себе жизнь Графа Монте-Кристо. Также в моей жизни были приключенческие книги Фенимора Купера, истории о Шерлоке Холмсе, Диккенс и, конечно, Рафаэль Сабатини. Книги рассказывали мне, что хорошо и что плохо, учили видеть красоту и развивали фантазию. В современном мире все иначе. У детей есть интернет и YouTube, и книги потеряли свои позиции. И герои у детей тоже другие. Впрочем, благодаря Гарри Поттеру мой 12-летний сын Александр открыл для себя мир фэнтези, что тоже неплохо. А недавно я познакомила его с Сабатини и капитаном Бладом. Мне было приятно, что одна из любимых книг моего детства нашла место и в его сердце.