Хотят ли русские войны? - очередной британский сериал отвечает да этот вопрос однозначно

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-02T01:42:22+03:00

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Хотят ли русские войны? Если среднестатистическому западному обывателю недостаточно активной промывки мозгов всевозможными местными СМИ – от радио, газет и ТВ, за дело берется любимое всеми массовое искусство - сериалы. А от них не спрятаться, не скрыться. Сериалы на пике своей популярности уже сумели представить русскую угрозу как несомненную, очевидную, всепоглощающую и крайне опасную. Во всех последних телепроектах, в которых так или иначе упоминаются шпионы, - за ними обязательно стоят русские («Родина», «Американцы», «Карточный домик», «МакМафия»). Детективный триллер «Убивая Еву» тоже не стал тратить понапрасну время на поиски главного врага – его авторы сразу отвечают на вопрос : русские войны хотят, если не открытой конфронтации, то уж точно хаоса в их милом сердцу Старом Свете.

Ева и Вилланель - убить нелья помиловать.Фото: кадр из фильма

Главная героиня – Вилланель, или Оксана, киллер из России, смесь Терминатора, Никиты и Чарльза Мэнсона. Ее практически невозможно убить, однако Ксюша, напротив, может добраться до каждого, выполнить заказ и, как ни в чем не бывало, раствориться в тумане. Искать ее как будто и не ищут, а если ищут, то так – для галочки. Несмотря на приличные бадабумы, которые она театрально и безнаказанно устраивает по всему миру.

Так бы и разнесла со временем Европу Оксана-Вилланель к чертовой бабушке, если бы не попала в поле зрения вездесущей британскойМИ-6 и ее агента Евы Поластри. Ева – азиатка с нестандартным мышлением, готовая в погоне за противником шагнуть чуть дальше, чем это разрешено законом и начальством.

Два одиночества встречаются на месте очередной кровавой акции, устроенной Оксаной, испытывают взаимную симпатию, а позже и настоящую одержимость, и несмотря на огромный пласт претензий друг у другу, оставляют друг друга пожить и поиграть в кошки-мышки. Выясняется, что за чередой громких убийств стоит могущественная террористическая организация из Москвы, именующая себя «12». За Оксаной закреплен «папик» - агент, который выдает ей очередные задания и перечисляет кругленькие суммы на счета – Вилланель любит пошопиться. Каждый раз «папик» делает девушке строгие внушения за чрезмерные старания по работе, но сразу становится ясно, что она его просто не слышит.

Оксана настолько непредсказуема, что ее побаивается даже начальствоФото: кадр из фильма

Ева идет по следу киллерши, а киллерша идет по следу Евы – такой у нее прикол, очень хочет пощупать, из чего же соткана эта азиатка. У Оксаны, надо сказать, выходит лучше, она постоянно оставляет агентов в дураках, натурально насмехаясь над ними.

После неудачного покушения на свою бывшую соратницу и любовницу из России Надю, Оксане делают строгое внушение. После чего «папик» поручает ей увлекательную поездку в Москву, где ее по договоренности должны посадить в ту же тюрьму, где сейчас находится товарка. Оксана должна будет быстренько ее ликвидировать, ибо есть подозрения, что британцы перевербовали девушку, и она вот-вот выложит им все про «12».

Дальше все как в плохом кино из 80-х. «Терминатор» громит зону, лишает жизни, охранников, других заключенных, естественно, на ура справляется со сложным поручением и легко совершает побег. И все это в Москве. Создается впечатление, ранее виденное в последнем сезоне «Родины», что в Москве вообще можно вот так запросто напасть на федеральные силовые структуры, перебить сколько заблагорассудится народу, а потом поехать в аэропорт, купить билет на самолет и спокойненько вылететь домой. Там, в этой Москве вроде как все равно никого искать не будут. Варварская страна.

Ким Бодниа, известный по сериалу "Мост", играет агента, присматривающего за ВилланельФото: кадр из фильма

Не будем, однако раскрывать весь сюжет. Сериал снят очень бодро, темп не замедляется ни на минуту, наблюдая за служебным романом двух агентов женского пола, можно получить определенное удовольствие. В этом заслуга звезды «Анатомии страсти» Сандры О и молодой британки Джоди Комер («Белая принцесса», «Мой безумный дневник»). В роли опекуна Вилланель – Ким Бодниа, которого поклонники сериала «Мост» оплакивали как безвременно сгнившего в тюряге по обвинению своей коллеги Саги Норен из полиции Мальме. Надо сказать, русский из него так себе.

Мы где-то встречались? В "Анатомии страсти"! Актриса Сандра О.Фото: кадр из фильма

«Убивая Еву» - это не фантазия сценаристов, у сериала есть книжная основа – серия романов Люка Дженнингса под названием «Вилланель». Приключения безбашенной киллерши должны продолжиться во втором сезоне, заказанном еще до выхода первого.