«Неудачная пластика, ну и побухиваю немного»: Звезды, которые не боятся посмеяться над собственной внешностью

СЕГОДНЯ 03:00 2018-08-02T03:48:22+03:00

У славы и публичности есть побочный эффект — любой в соцсетях так и норовит высказать свое мнение по поводу твоего внешнего вида. Комментариями типа «постарела-растолстела-пьет, наверное-сделала неудачную пластику» пестрят Инстаграмы почти всех звезд сцены, кино и шоу-бизнеса. Кто-то из знаменитостей предпочитает игнорировать обидные замечания, кто-то вступает с комментаторами в яростную перепалку, а кто-то — относится к ним с юмором и даже умудряется пошутить по поводу собственной внешности. А заодно посмеяться над недоброжелателями и дать достойный ответ хейтерам. Пред вами — самые смелые звезды, которые не бояться предстать в соцсетях в забавном виде.

ЮЛИЯ МЕНЬШОВА

Дочь известной актерской пары Владимира Меньшова и Веры Алентовой сделала в Инстаграме непростое признание. Устав читать комментарии по поводу своей внешности — мол, что-то в последнее время она выглядит не так, как раньше, и вообще подозрительно изменилась, Юлия решила рассказать все, как есть. Телеведущая опубликовала свою фотографию без макияжа и сопроводила ее комментарием: «Мой пластический хирург, безусловно, перестарался».

"С таким-то лицом жить - попробуйте сами... " - предлагает Юлия Меньшова. Фото: Инстаграм.

- Самый главный вопрос Инстаграма: « Что с лицом?». Настало время признаться, - написала Меньшова. - Мой пластический хирург, безусловно, перестарался, и вообще-то вот она истинная правда, настоящее лицо. Каждая нормальная фотография стоит титанических усилий художников по гриму, ну и немыслимый фотошоп (ясен пень!). На телик приезжаю за сутки, чтобы привести себя хоть в какой-то вид, чтоб не стыдно было людям показаться. Насчет « побухиваю» ли я? Ну, естессно... А как вы хотите? С таким-то лицом жить - попробуйте сами... Если будут еще насущные и животрепещущие вопросы про лицо, пишите, не стесняйтесь. Я их читаю с большим удовольствием!

Подписчики по достоинству оценили шутку телеведущей и аплодируют ее чувству юмора. К слову, 49-летняя Меньшова в отличной форме — о чем свидетельствуют ее отпускные снимки в бикини. А небольшие морщинки — ну кто на них обращает внимание?

КСЕНИЯ СОБЧАК

Мало кто из звезд так героически сносит нападки в соцсетях, как Ксения. Телеведущая знает, что она не красавица, но при этом чертовски обаятельна. О чем не забывает постоянно напоминать гламурными снимками в дорогой одежде и при полном параде. Но так же легко Собчак может выложить в Инстаграме снимок с маской на лице или фото без макияжа.

Этот коллаж Ксения опубликовала на своей страничке после того, как снялась обнаженной для обложки глянца. Подписчики телеведущей оценили ее шутку. Фото: Инстаграм.

- И не надо мне писать «фу, какая страшная»! – подписала она как-то кадр, сделанный в бассейне. - Во-первых, я и так об этом знаю, а во-вторых, я понимаю, что большинство плавает с укладкой, в косметике и исключительно плывут ракурсами из рекламных роликов недорогого шампуня. А я так сказать по старинке.

Сфотографировавшись как-то рядом со скульптурной группой лошадей, телеведущая сообщила на своей страничке: "Вечер с семьей!". Фото: Инстаграм.

Иронизирует Ксения Анатольевна и по поводу прозвища, данного ей народной молвой – из-за выдающейся челюсти Собчак часто сравнивают с непарнокопытным животным. Сфотографировавшись как-то рядом со скульптурной группой лошадей, телеведущая сообщила на своей страничке: "Вечер с семьей!".

НАТАЛЬЯ ВОДЯНОВА

Такая красавица может позволить себе фотографироваться в любом виде – чем Наташа беззастенчиво пользуется. Как-то первого апреля Водянова решила отметить День дурака забавным снимком, сделанным во время фотосессии с известным фотографом Бенуа Певерелли. Модель на снимке изумительно хороша – прическа, макияж, полупрозрачный пеньюар… Если бы не смешная рожица. «Все равно прекрасна!» - считают подписчики ее Инстаграма.

В шалостях Натальи часто принимает участие вся ее семья (на фото с сыном Виктором и дочкой Невой). Фото: Инсатаграм.

ИРЕНА ПОНАРОШКУ

Инстаграм телеведущей неизменно заряжает ее подписчиков хорошим настроением — Ирена остра на язык и умеет пошутить в тему по любому поводу. Чего только стоит ее пост, опубликованный накануне года Собаки:

- Короче... Мой экспериментальный план по встрече Нового года наедине с собой дал трещину! Друзья внезапно подкинули свою собаку, потому что 31-го декабря из догситтеров присмотреть за ней согласились только я и Алексей Панин, но хозяева почему-то выбрали меня...

Шестилетний сын Ирены Серафим полностью одобряет мамины приколы. Фото: Инстаграм.

Но в чем Понарошку нет равных — так это в шутках над собственной внешностью. У 35-летней брюнетки идеальная фигура (неоднократно отмеченная всеми мужскими журналами страны), но неиссякаемым источником самоиронии для нее всегда был маленький бюст.

- Никаких пушапчиков, только сермяжная правда, только хардкор! - подписывает она свои снимки в купальнике, на котором красуется надпись «Нет сисек - нет проблем».

Ирена Понарошку часто иронизирует над размером своей груди и публикует забавные снимки в стиле "до" и "после". Фото: Инстаграм.

И даже публикуя в Инстаграме просьбу помочь ей с шопингом в Европе, Ирена замечает: нужен проверенный человек, «которому можно доверить самое сокровенное - вплоть до обхвата бедер и размера чашки бюстгальтера, которая наполовину пуста!»

- Ирена, будьте оптимистом, чашка наполовину полна! - смеются поклонники в комментариях.

НАСТАСЬЯ САМБУРСКАЯ

У актрисы и телеведущей в Инстаграме - почти 9 миллионов подписчиков. А все благодаря смешным постам Насти. Даже публикуя фото в бикини из недавнего отпуска в Греции, Самбурская сообщила:

- Пришло время для фото в купальнике. Это обязательное условие для всех успешно отдохнувших. В спортзале не была почти 4 месяца. Мну чипсы и лапшу быстрого приготовления. Поэтому вид сзади противопоказан. Держаться на плаву помогают последние 3 года на режиме. К купальникам равнодушна, поэтому фото в том же купальнике.

"Мну чипсы и лапшу быстрого приготовления. Поэтому вид сзади противопоказан", - уверяет Самбурская. Фото: Инстаграм.

В прошлом отпуске, который Настасья провела в Арабских Эмиратах, она учила девушек правильно выходить замуж. Раскорячившись, словно морская звезда, актриса посоветовала:

- Ищешь мужа? Загорай так. Я прекрасно понимаю ваши ощущения. Но вы не сможете развидеть это никогда.

"Сделала увеличение и подтяжку. Правда, лицевой нерв защемило", - шутит Настасья. И советует: "Ищешь мужа? Загорай так". Фото: Инстаграм.

А своим критикам, пишущим обидные комментарии, Самбурская ответила снимком с забавным выражением лица:

- Очень переживала за комментарии по поводу относительно небольшой и относительно отвисшей груди. Поэтому вот. Сделала увеличение и подтяжку. Правда, лицевой нерв защемило, - пошутила она.

СВЕТЛАНА ЛОБОДА

Лобода — она из самых популярных певиц российского шоу-бизнеса. Неудивительно, что интернет-сплетницы разбирают ее внешность буквально по косточкам. То, по их мнению, у Светланы нос великоват, и хорошо бы его уменьшить (а заодно губы и грудь), то руки-ноги слишком тоненькие — так и до анорексии недалеко. Как-то певица опубликовала в Инстаграме пару снимков из свежей фотосессии, в которой она предстает... в образе мужчины. На фото одетая в темный парик и черный костюм исполнительница позирует, сидя на кровати. По словам Лободы, она попыталась перевоплотиться в легендарного Боба Дилана. Предвидя язвительные насмешки в комментариях, Светлана сама объявила: решила сменить имидж. Уменьшила грудь, избавилась от носа и вообще, мол, учла все критические замечания.

"Уменьшила грудь и курю", - прокомментировала Лобода свою фотосессию в стиле Боба Дилана. Фото: Инстаграм.

- Новый образ! Ни груди вам, ни носа, - объявила певица подписчикам. - Увеличила ступню?! Она курит! Уменьшила грудь на время! Разбирайте заголовки, товарищи.

АДЕЛЬ

Самая именитая и состоятельная певица Великобритании (только за минувший год она заработала $60 млн. и завоевала несколько «Грэмми») отлично знает: лучший способ защиты от критиков — веселая шутка. Певица не раз подвергалась нападкам по поводу лишнего веса, из-за которого она выглядит старше своих лет. Накануне 30-летия (артистка отметила его 5 мая) Адель опубликовала в Инстаграме коллаж из портретов в возрастном гриме и в парике, с которыми она стала похожа на милую старушку.

- Почти тридцать. Спасибо за хорошие пожелания! - поблагодарила певица поклонников.

Мало кто к 30 годам может похвастаться "Оскаром", кучей "Грэмми" и второй строчкой в рейтинге самых высокооплачиваемых певиц по версии Forbes, как Адель.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ТЭСС ХОЛИДЭЙ

Американка Тэсс – одна из самых известных моделей категории plus-size. И уж точно самая тяжелая: девушка с весом 155 кило рекламирует купальники и нижнее белье. И при этом постоянно подшучивает над своей фигурой.

- Я так рада, что у них нашелся халат моего размера, - смеется Тэсс, тщетно пытаясь натянуть его на свою 155-килограммовую фигуру. Фото: Инстаграм.

Сфотографировавшись в гостиничном халате, который едва сошелся на ее пышных формах, Тэсс поиронизировала:

- Я так рада, что у них нашелся халат моего размера, - написала она в Инстаграме.