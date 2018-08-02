Вслед за Джигурдой: Дмитрий Тарасов выложил в Инстаграм интимное видео родов жены

СЕГОДНЯ 11:30 2018-08-02T12:00:17+03:00

Футболист присутствовал в палате и подбадривал супругу во время появления дочки на свет [фото, видео]

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Рождение ребенка — интимный процесс, и далеко не каждый решится показать его широкой публике. Из звездных отцов на это отважился, причем дважды, разве что эпатажный шоумен Никита Джигурда. И вот теперь видеороликом о том, как на свет появилась его дочка, в соцсетях поделился футболист Дмитрий Тарасов. Спортсмен опубликовал в Инстаграме трогательный и милый черно-белый клип, показывающий самые важные моменты родов его жены — модели Анастасии Костенко.

Дмитрий и Настя стали родителями еще два месяца назад, но ролик появился в Инстаграме Тарасова только сейчас.

- Секунды, когда жизнь меняется навсегда, - написал игрок «Локомотива», уже ощутивший, что значит быть отцом.

Анастасия рожала в личной палате под присмотром команды врачей. Фото: кадр видео.

Анастасия рожала в личной палате под присмотром команды врачей, и Тарасов присутствовал на родах с самого начала процесса. Футболист ходил вместе с женой по коридору клиники, поддерживая ее, нежно держал жену за руку, когда она лежала в ванне во время схваток. В ролике запечатлены первые секунды жизни ребенка — когда только показалась головка, гордый отец поднял большие пальцы вверх.

Боль от схваток супруге футболиста снимали теплой ванной. Фото: кадр видео.

Дмитрий с оператором не отходили от молодой мамы ни на шаг. Фото: кадр видео.

Спортсмен и его жена до сих пор не раскрывают, как они назвали дочку. К слову, Анастасии очень повезло, что Дмитрий оставался в Москве во время ее родов — футболист должен был уехать на сборы вместе со своей командой. Но поскольку у Тарасова закончился контракт с «Локомотивом», а подписание нового затягивалось, так как он хотел получать больше денег, молодой отец остался временно безработным.

Тарасов держал жену за руку и подбадривал ее. Фото: кадр видео.

«Это нормальная ситуация, в ближайшее время контракт будет подписан!» - уверял он, и действительно, вскоре все формальности были улажены, и он вместе с командой улетел на сборы в Австрию.

Спортсмен подержал дочку сразу после ее рождения на руках. Фото: кадр видео.

Дмитрий признается, что его жизнь навсегда переменилась. Фото: кадр видео.

Сейчас спортсмен пишет в соцсетях, что безумно скучает по жене и дочке. Пока его нет в Москве, помогать Анастасии с малышкой вызвались ее сестра и мама, которая временно переехала в столицу из Ростова-на-Дону. По словам модели, она не подпускает к девочке нянь, и за новорожденной ухаживают только они, своей семьей.

tarasov23 Секунды, когда жизнь меняется навсегда

Напомним, футболист и его избранница поженились в январе этого года, когда Анастасия Костенко уже была глубокой беременной. Пара расписалась в одном из столичных загсов, обвенчалась в церкви и устроила пышное торжество для друзей. В прошлом у Тарасова были два развода, один из которых - с телеведущей Ольгой Бузовой. Поклонники звезды "Дома-2" не устают сравнивать Бузову с новой женой спортсмена, однако совершенно очевидно, что с очередной спутницей жизни футболист обрел уют и покой.