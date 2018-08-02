«За тобой дедушка приехал!»: дочь Майкла Дугласа рассказала, как терпела насмешки сверстников из-за возрастного отца

СЕГОДНЯ 16:05 2018-08-02T16:25:29+03:00

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Редактор журнала Town & Country более полугода уговаривал Кэтрин Зета-Джонс и ее 15-летнюю дочь Кэрис стать лицами обложки, а заодно и дать развернутое интервью. И после долгих уговоров актриса и ее наследница согласилась. А если учесть, что Кэрис очень редко общается с прессой, интервью получилось очень откровенным. 15-летняя дочь Кэтрин и Майкла Дугласа призналась, что с детства росла под прицелом журналистов и это трудная ноша. Плюс, она постоянно подвергалась насмешкам сверстников из-за своего возрастного отца.

«Люди обычно говорили: «Твой дедушка приехал забрать тебя»», — говорит Кэрис. Напомним, отцу 15-летней девушки, Майклу Дугласу, 74 года. Не только однокласснику постоянно напоминают Кэрис о возрасте ее папы. Девушка болезненно реагирует на все новости на эту тему.

«Как-то я увидела фотографию папы с подписью «Майкл Дуглас снова болен раком и умрет через месяц» и заплакала. Тогда я подумала: «Почему родители не сказали мне об этом?» Но все это была неправда. Люди просто хотели рассказать «свою» историю», - призналась Кэрис.

Напомним, Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас живут в браке уже 18 лет. У них двое детей — 15 Кэрис и 18-летний Дилан. Также у Дугласа есть ребенок от другого брака - 39-летний Кэмерон, который недавно освободился из тюрьмы, где сидел за продажу героина.

Теперь Кэмерон начал новую жизнь: он влюбился и вместе с возлюбленной воспитывает дочь.

Майкл Дуглас рассказал, как их семье удалось пережить этот сложный этап в жизни его сына. «Борьба моего сына [с наркотиками] была кошмаром. Это было тяжело для всех, кого это коснулось, очень болезненно и сложно. Я счастлив сказать, что он в прекрасной форме сейчас», — поделился актер с Radio Times.

Кэмерон стал отцом в декабре прошлого года: инструктор по йоге Вивиан Тибес родила дочь, которую родители назвали Луа. Малышка стала первой внучкой знаменитого актера.