В России появится железнодорожный лоукостер, а всё больше россиян считают, что хорошо устроиться в жизни можно и без высшего образования

2 Авг. 07:05 2018-08-02T11:45:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Главные темы:

- Создатели "Оскара" запустили флешмоб: опиши любимый фильм 5 словами. Пробуем угадать фильмы, которые загадывают другие слушатели.

- Жизнь без диплома. Всё больше россиян считают, что хорошо устроиться в жизни можно и без высшего образования.

- Экономия на дороге. В России появится железнодорожный лоукостер. А почти половина россиян не любят «летать» с низкобюджетными перевозчиками — лоукостерами, а предпочитают обычные авиакомпании.

- Премьеры кино: на что стоит сходить.