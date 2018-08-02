В России появится железнодорожный лоукостер, а всё больше россиян считают, что хорошо устроиться в жизни можно и без высшего образования
Обсуждаем главные летние новости с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной
Обсуждаем главные летние новости с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной
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Главные темы:
- Создатели "Оскара" запустили флешмоб: опиши любимый фильм 5 словами. Пробуем угадать фильмы, которые загадывают другие слушатели.
- Жизнь без диплома. Всё больше россиян считают, что хорошо устроиться в жизни можно и без высшего образования.
- Экономия на дороге. В России появится железнодорожный лоукостер. А почти половина россиян не любят «летать» с низкобюджетными перевозчиками — лоукостерами, а предпочитают обычные авиакомпании.
- Премьеры кино: на что стоит сходить.
В России появится железнодорожный лоукостер, а всё больше россиян считают, что хорошо устроиться в жизни можно и без высшего образования
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