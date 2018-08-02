2 Авг. 09:05 2018-08-02T19:14:37+03:00

Обсуждаем главные летние темы с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной

Обсуждаем главные летние темы с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной

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Главные темы:

- Жара во всех регионах: Прогнозы синоптиков, когда погода изменится.

- День ВДВ! Как празднуется праздник.

- Путешествуем по Крыму на машине.

- На спор! "Захотелось, чтобы Вика преодолела себя": Барнаулец раскрыл подробности спора на 100 тысяч рублей.

- В коридорах власти.

- Новый хит соцсетей! Участковый не смог провести воспитательную беседу с лающей собакой и написал об этом рапорт начальству.

- «Роскачество» проверило ранние арбузы на нитраты и пестициды.

- Обзор прессы.

- Новости спорта.

- Боксер Александр Усик призвал украинских политиков вернуть мир в его страну.