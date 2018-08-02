Станет ли этот август "чёрным": К чему пришла российская экономика за июль

2 Авг. 13:05 2018-08-02T21:25:46+03:00

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А. Бузгалин:

- Программа «Личные деньги» это программа не только о деньгах как таковых, это программа, скорее, об экономике, в которой есть очень много вопросов. Почему у одних деньги есть, а у других их почти нет, а кто-то живет вообще в нищете… Мы с вами традиционно раз в неделю беседуем о том, почему так или иначе складываются экономические отношения в нашей с вами стране, как влияет на это мировая экономическая политика, и не только экономическая. Как каждый из нас решает проблему смысла жизни и какую роль в этом смысле, в этом поиске результатов, целей, возможностей играют деньги?

Юлия Баскакова, социолог ВЦИОМ, о проблемах, которые, по статистике, волнуют россиян больше всего:

- В тройке проблем лидеров есть проблемы, которые сгруппированы в группу «экономика». Если у нас было в мае прошлого года 16%, а в мае текущего года у нас 21%. То есть, выросла обеспокоенность общеэкономической ситуацией в стране и это, в общем-то, тоже формулирует запрос к правительству – ожидается, что будет предпринят какой-то системный набор мер по улучшению ситуации в экономике. Она у нас воспринимается на двух уровнях. Воспринимается на уровне личного, осязаемого материального положения, и на уровне восприятия ситуации в стране в целом.

А. Бузгалин:

- Сегодняшний эфир я хотел бы посвятить разговору о том, каким был июль. После выборов президента первым шоком было назначение премьером опять Медведева и это назначение многих избирателей, многих граждан нашей страны, мягко говоря, разочаровало. Были и другие реакции, были уверения, что ситуация будет исправлена, мы будем развиваться достаточно высокими темпами. Оптимисты говорят о целых 3% роста. Реалисты о 2%. Вообще говоря, на мой взгляд, на взгляд экономиста, который занимается российскими проблемами уже четверть века, это далеко не то, что нужно нашей стране. Если мы сохраним, или, точнее, достигнем трехпроцентного роста, а до этого на протяжении последних десяти лет экономика России стагнировала, к сожалению, темпы роста были очень небольшими, а то и просто был спад на пару процентов. Так вот, если мы вдруг достигнем трехпроцентного роста, то наша страна будет по-прежнему отставать. От среднемировых темпов роста, от США, и радикально все более отставать от таких стран, как Китай. Достойно это нашей родины или нет? Я думаю, нет. Есть ли у нас возможности для другой экономической динамики? Для не просто роста валового продукта, а для развития решения задач человеческого прогресса? Решения задач социальной справедливости, научно-технических прорывов, решения экологических проблем, выхода в лидеры не обязательно по количественным, но по качественным показателям, в лидеры общественного прогресса? Я не боюсь этих высоких слов. Давайте вспомним, когда-то нищий Советский Союз, только возникший на руинах первой мировой и гражданской войн, в начале 20-х годов показал удивительную способность быстрого восстановления и претворения в жизнь грандиозных планов. Таких, как электрификация, ликвидация неграмотности. Через какие-то 20 лет наша страна стала авангардом, главным героем, не боюсь этого слова, победы над фашизмом. Фашизмом, который к тому времени захватил всю Европу, капитулировавшую перед Гитлером, перед нацизмом, перед концлагерями, диктатурой, уничтожением коммунистов, русских, евреев, белорусов, цыган. Напомню, практически без боя сдались Бельгия, Голландия, подняла лапки кверху Австрия, Чехословакия. А это все были промышленные державы, вполне сравнимые по своим качественным, да и количественным, если говорить о них в целом, показателям с Германией. После очень непродолжительной борьбы сдалась Франция, Польша. В Испании свой фашизм, в Португалии свой фашизм, в Италии – свой. В Восточной Европе – диктатуры, близкие к нацизму. В Югославии тоже фашизм. Вся Европа коричнево-черная. И мы ее побеждаем. 20 лет. Всего через 20 лет после гражданской и первой мировой войны. А какой стала Россия за 27 лет после распада Советского Союза? У нас есть определенные геополитические достижения, но с экономикой ситуация не самая лучшая. А мы сегодня говорим об экономике. В результате и с личными деньгами ситуация не самая лучшая. И вот приходит июль, приходят первые решения правительства и что мы получаем? С одной стороны, мы становимся свидетелями удивительного праздника под названием Чемпионат мира по футболу.

Алексей Кыласов, доцент кафедры менеджмента спортивной индустрии Российского экономического университета о том, сколько денег было вложено в Чемпионат мира.

- Ну, самое общее, нужно, прежде всего, взять во внимание цифру строительства стадионов, каких-то спортивных объектов, на которых принимаются команды. В дополнение к этому – траты на реконструкцию дорог, аэропортов. Ну, это сопутствующие расходы и они существенно превосходят первую цифру. Но без них как бы считается, что невозможно было провести, потому что мы должны были создать какие-то условия. Тем не менее, это не обязательная цифра, как и в случае с Олимпийскими играми, потому что, собственно, страна сама стремится быть гостеприимной, быть приятной для этого мероприятия. И здесь вот эти цифры, когда сплюсовываются, то есть такой элемент жульничества. То есть, с одной стороны, государство не очень любит говорить о том, каков настоящий бюджет, потому что там под триллион затраты получаются. При этом, мы до конца еще не знаем эту цифру, потому что на самом деле ведь там финансирование шло из региональных бюджетов. Затраты, собственно, на спорт считаются очень легко. То есть, мы знаем, сколько стоил самый дорогой стадион и в среднем сколько стоили остальные 11 стадионов. То есть, самый дорогой 40-46 – в Санкт-Петербурге, 24 – Лужники и остальные в пределах там от 11 до 17, ну, можно взять среднюю цифру – 14.

А. Бузгалин:

- В рамках вот этого замечательного летнего праздника, своего рода фестиваля, напоминающего фестиваль молодежи и студентов 1957 года, о чем говорили очень многие, и не только комментаторы и журналисты, об этом говорили на улицах, и старшее, и младшее поколение, вот на фоне всего этого нам предложили проект закона о повышении пенсионного возраста, повышении налога на добавленную стоимость, ну и еще кое-что по мелочам. И то, что это сопрягли, связали, включили в программу праздника, который состоялся, вот этого самого Чемпионата, где, вообще говоря, Россия победила. Потому что состоялся праздник, потому что было красиво, потому что были настоящие переживания, настоящий коллективизм, настоящая солидарность, настоящая радость победы… Это все, на мой взгляд, очень сильно испортили теми решениями, которые предложило правительство. По-моему, нас обидели. Обидели тем, что посчитали за не граждан, не ответственных, не талантливых, сильных, интересных людей с богатейшей историей, культурой граждан Российской Федерации, а за тех, кому можно под шумок впихнуть все, что угодно. Особенно, если повесить лапшу на уши при помощи неких пропагандистских приемов и все пройдет, никто ничего не заметит, и никто не рыпнется, и никто не выйдет на протесты, и все как-то само собой прокатит… Мне кажется, это обидно. Я не знаю, как вы на это отреагировали, уважаемые радиослушатели, мне было обидно, я был оскорблен тем, как, что предложили, и кто предложил.

Здесь сработали две очень контрастных черты нашей с вами жизни. Одна из них известна. Россия – это страна капитализма с большой примесью позднего феодализма, таких монархических, державных государственнических тенденций, с изрядной толикой того, что на профессиональном языке называется теневым государственным регулированием, с большой примесью того, что опять-таки на научном языке можно назвать вассалитетом и элементами личной, неэкономической, зависимости. Да еще и к тому же с изрядными чертами, с одной стороны, страны-лидера – у нас до сих пор сохраняющиеся научные достижения, и космос, и мощное ядерное оружие, да и кое-что другое сохранилось. Это одна сторона. С другой стороны, Россия – это страна-периферия, страна, в которой нищих, бедных примерно столько же, сколько в странах третьего мира, страна, в которой уровень социальной дифференциации намного выше, чем в странах Западной Европы и даже выше, чем в США. Это черты периферийного капитализма.

Президент России Владимир Путин о нашей экономике на мировой арене:

- Российская экономика очень открыта для наших партнеров и весьма надежна. Почему? Потому что, несмотря на все турбулентные процессы, все-таки, это всем уже хорошо известно, мы добились макроэкономической стабильности, что важно для инвесторов. Мы последовательно работали над таргетированием инфляции и сделали это. У нас по прошлому году инфляция на историческо-рекордном низком уровне – 2,5%. ЦБ говорит, что в этом году будет где-то 2,8%, наши эксперты некоторые считают, что будет чуть побольше, но все-таки это – признак стабильности.

А. Бузгалин:

- Вот в этой стране предлагают еще более жесткие решения, которые еще более увеличат социальное неравенство. Предлагают повышение пенсионного возраста, предлагают повышение налога на добавленную стоимость, да еще каким-то непонятно каким путем выросли цены на бензин, да еще регулярно появляются сообщения, что в 50-литровый бензобак на заправочной станции запросто умещают 60 литров бензина, за который берут соответствующую цену… Вот все эти чудеса в решете создают напряжение. Почему? Ну, наверное, если бы мы просто продолжали спокойную, безобразно спокойную стагнационную тенденцию, если бы мы оставались просто в этом колебательном контуре, минус 2%, плюс 2%, немножко лучше в одной сфере, немножко хуже в другой сфере, кому-то зарплату повысили, где-то реально просели доходы из-за того, что выросли цены... Ну, привыкли уже. После кризиса 2007-2009 годов уже 10 лет такая ситуация в стране, да. Может быть, и повышение пенсионного возраста, такое постепенное, да с дискуссией, да с какими-нибудь коррекциями, прошло бы не очень заметно и мы как-то на это не обратили бы внимания. Но правительство поступило по-другому. И депутаты от правящей партии поступили по-другому. Они вбросили этот проект во время праздника. В надежде на то, что никто не заметит, в надежде на то, что все пройдут мимо этого сообщения. В надежде на то, что несколько ток-шоу на центральных СМИ покажут, как все хорошо. В надежде на то, что мы, как всегда, окажемся тихими лохами, с которыми можно делать все, что угодно… Как еще расценить тех, кто никак не реагирует на жесткие асоциальные решения? А люди оказались другими. Посмотрите на интернет, посмотрите на то, какие ролики самые популярные в сети? Посмотрите на то, как изменился кантент анекдотов. Пошловатые, ниже пояса шутки уступают место жестким, злым, политизированным, не щадящим никого, вплоть до высших лидеров страны и пользующихся очень большой популярностью анекдотам-притчам. Плюс к этому карикатуры, плюс к этому видеоролики. Люди реагируют. Пока в основном в сетях, в социальных опросах, но – реагируют. Это серьезно. Мы стали думать о том, почему мы так живем и не пропустили мимо, несмотря на Чемпионат, это сообщение. Более того, на мой взгляд, сложилась парадоксальная и очень важная ситуация. Важная симптоматичная ситуация, когда люди почувствовали контраст, противоречия. Противоречия между праздником и вот этими идущими вразрез с нашими интересами решениями… Какие бы расчеты ни предлагали эксперты, смысл повышения пенсионного возраста – это лишение значительной части пожилых граждан дополнительного дохода. Мы все равно, если можем, если есть силы, работаем до 65, а то и больше, лет. Работаем, потому что пенсия очень маленькая. Работаем, потому что иначе жить почти невозможно. Это раз. Второе – если нам повысят пенсионный возраст, то это будет означать, что мы будем по-прежнему продолжать работать, но нас при этом лишат тех 10 тысяч рублей в месяц – чуть больше, чуть меньше – которые мы получили вдобавок к своей зарплате. Вот и все. А разговор о том, что в России нет денег, извините, это неправда. Есть профицит госбюджета – триллион с лишним. Есть огромные запасы в Резервном фонде. Есть необлагаемые прогрессивным налогом доходы высшей части нашего населения, в том числе, долларовых миллиардеров, которых становится все больше, и личные доходы которых постоянно растут. Есть ресурсы в стране для того, чтобы продолжать выплачивать пенсии, возможно, реструктурировать систему платежей, возможно, сделав так, чтобы большие пенсии получали те, кто действительно находится в тяжелом положении и не может работать… Чтобы человек мог сам решать, в какой момент и какую пенсию ему получать. Есть целый ряд практических решений, и мы их обязательно обсудим в августовских эфирах. И вот то, что нас фактически лишили доходов, тех, кому больше 55, если говорить о женщинах, больше 60, если говорить о мужчинах, на 5-8 лет лишили дополнительных социальных доходов из общественных ресурсов, которые есть. С другой стороны, мы почувствовали, что мы граждане страны, которой есть чем гордиться. И дело не просто в удачном выступлении нашей сборной на футболе. Хотя, пожалуй, главное в этом выступлении было то, что команда играла не за страх, а за совесть. Не знаю, как у вас, а у меня сложилось ощущение, что главным для ребят были не те деньги, которые они получат, но главным было то, что они вместе, командой, солидарно, боролись за честь страны, за возможность доказать людям – мы способны на победу.

Артем Дзюба, нападающий сборной России по футболу:

- Прежде всего, наверное, я хочу поблагодарить своих партнеров, поблагодарить всех, кто был причастен к этому, к нашей команде. Я горжусь ими, я люблю их… И, знаете, мы всю жизнь хотели… Футбол жив! Мы благодарны…

А. Бузгалин:

- То, что мы потом все вместе праздновали у телевизоров, на стадионах, на улицах, и радовались этому – не стекла били, не громили что-то… Важно, что мы почувствовали себя совместно гражданами страны, которая способна побеждать! Вот давайте эту память, это чувство, эту практику сохраним и используем ее для того, чтобы не только на футбольных полях побеждать. А для того, чтобы чувствовать себя творцами истории, творцами жизни в своей стране!

Заключительная часть нашего эфира будет посвящена диалогу с теми, кто пишет на почту Александра Бузгалина. Я искренне благодарю всех тех, кто присылает сообщения не только во время эфира, но и шлет письма, сообщения лично Бузгалину. Почта простая – buzgalin@mail.ru Я не всегда могу ответить в полной мере в электронном режиме, но сегодня я хочу рассказать о том, что написали мне несколько радиослушателей по поводу наших с вами бесед…

Начну я с благодарности в адрес Эврики Орловой, человека, который учит нас всех и русскому, и английскому языку… Так вот, Эвирка написала мне уже не одно письмо, поправляя некоторые оговорки, неправильные ударения, может быть, не очень удачные конструкции, хотя, видит Бог, когда ты беседуешь с микрофоном в пустой комнате, далеко не всегда удается быть абсолютно корректным, даже если ты вроде бы считаешь себя грамотным человеком. Так вот, Эврика очень внимательно следит не только за чистотой речи, но и, прежде всего, за содержанием. Несколько слов из ее сообщений. «Левые идеи привлекательны, но хорошо бы яснее понимать, какие шаги предлагаются, кто за что сможет отвечать, какие организации закроются и откроются, какие конкретные меры, имена исполнителей…». Вы знаете, конечно, назвать пароли, явки и адреса в эфире – это задача, с одной стороны, благородная, с другой стороны, на мой взгляд, все-таки не решаемая. Дело в том, что вопросы серьезных качественных изменений или хотя бы частичных, но глубоких реформ – это вопросы, которые в конечном итоге решают граждане страны. Потому что они прямо и косвенно могут и должны воздействовать на все ветви власти, на СМИ, иначе прогрессивных реформ, отвечающих интересам большинства, не будет. Те, у кого в руках миллиарды долларов, те, у кого в руках реальная экономика, политическая власть, они заинтересованы в реализации своих собственных интересов. Это интересы увеличения капитала, повышения прибыли… Кстати, в этом нет никакой тайны, любой учебник, стандартный учебник экономикса, что старые марксистские учебники по политической экономии, что здравый смысл любого предпринимателя, - все они говорят: бизнес решают в конечном итоге одну задачу – повышения прибыли. Поэтому те, у кого в руках экономическая власть, главное богатство страны, капитал, они заинтересованы в повышении прибыли. Если при этом растут еще и зарплаты, хорошо. Если зарплаты не растут, это проблемы тех, кто получает заработную плату. Если конъюнктура складывается так, что они могут понизить зарплату тем, кто нанимается к ним на работу и повысить свою прибыль, они это делают. Это здоровый экономический эгоистический интерес хозяина фирмы – получать больше, платить меньше. Точно так же, как интерес рабочего – работать меньше, получать больше. Точно так же, как интерес покупателя – заплатить на рынке меньше, получить лучше. Точно так же, как интерес продавца на рынке – продать худшего качества за лучшие деньги. Или с меньшими издержками, если не лучшего качества, и получить больше денег. Это «здоровый» интерес рынка. Конкуренция. Так вот, если у вас в руках собственность на капитал, то вы заинтересованы в повышении прибыли. При этом, иногда еще можно и повысить зарплату, чтобы повысить производительность труда. Но в России это реализуется далеко не всегда, хотя иногда все же реализуется. Интерес чиновника – это интерес человека, который хочет иметь власть, иметь пространство для своей деятельности, полномочия, иметь соответствующие доходы, и значительную часть привилегий, в том числе, неформальных привилегий, которые, как были, так и остаются во все времена, во всех государствах. И только тогда, когда граждане – рабочие и инженеры, учителя и врачи, те, кто в поле и те, кто в консерватории – когда мы начинаем давить на предпринимателя и говорить: не повысить зарплату, забастовка, не станешь решать вопросы улучшения условий труда, мы будем работать по правилам и предприятие будет терять в эффективности и ты потеряешь прибыль. Когда мы говорим на выборах, во время политических действий, разрешенных, демократических, конституционных, что власть должна заботиться о нас, должна обеспечивать бесплатное образование, здравоохранение, когда мы голосуем за те партии, которые идут по пути социальной экономики, ориентированной на интересы граждан, а не только тех, у кого в руках капитал, вот тогда и чиновник вынужден будет прислушиваться, ибо знает, что, если будет действовать вопреки интересам граждан, его скинут, поменяют на другого, придут другие лица и изменят общественную систему. К чему я это? Я отвечаю на письмо Эврики. Уважаемая коллега, я хочу, чтобы у нас хотя бы наша позиция изменялась. Наше мнение изменялось. Формировалось убеждение, знание, а не просто вера, в то, что нужно проводить глубокие и серьезные изменения в нашей экономической политике в правилах игры, которые сложились в нашей экономике.

Президент России Владимир Путин об экономических задачах:

- Начиная с 2012 года, Россия прошла через ряд очень сложных вызовов в экономике. И связано это не только с так называемыми санкциями и ограничениями. Это связано, прежде всего, с серьезным падением цен на наши традиционные экспортные товары. В два раза. Это повлияло и на ВВП страны, это повлияло на доходы бюджета, а, значит, в конечном итоге, на доходы граждан. Но мы сделали главное – мы сохранили и укрепили макроэкономическую стабильность в стране. Да, действительно, уровень заработных плат чуть-чуть просел, чуть-чуть просели доходы населения, но если посмотреть на начало нашего пути, то к сегодняшнему моменту с 2000 года у нас в два раза сократилось количество людей, проживающих за чертой бедности. У нас обозначился после падения устойчивый рост экономики. Да, он пока скромный – полтора процента – но у нас инвестиции в основной капитал 4,4%. Что говорит о том, что рост дальнейший гарантирован.

А. Бузгалин:

- Вот и все. Вот это моя задача. Надеяться на то, что кто-то там наверху – помните песенку Пугачевой: «Эй, вы, там, наверху! Ну, сколько можно танцевать?». Такие пророческие слова, хотя говорились они про советскую систему. Так вот, я не им адресую нашу передачу, да они меня и не слушают. Ну, и, пожалуй, продолжение письма. Вопрос – как будут убирать нынешних, выдает Эврика. «Вы потрясающий диалетик, а практики кто?» И дальше идут перечисления всяких разных людей. «Как повернуть эту махину, Россию, в 140 миллионов? И далеко ли ваши голоса долетают? Капля, конечно, точит камень, но… Мертва теория, мой друг»… Я фактически ответил. Да, капля точит камень, да, я обращаюсь к гражданам, ну а какие именно политики будут это реализовывать, ну, какими мы сами будем политиками, как мы будем участвовать в этом процессе, такие и будут реализовывать. Или не будут ничего делать…

Еще одно сообщение. Татьяна. «Мне 50 лет, я живу в Ростове-на-Дону, работаю пока. Хотя уже были попытки меня сократить. Спасибо вам за интересные темы на «Личных деньгах». Очень интересно и познавательно. Сегодня в передаче обсуждался прогрессивный и подоходный налог, налог на роскошь, и как в нашей стране избавиться от бедности. Вы предлагаете правильные меры по развитию экономики, но, я думаю, что никто ничего делать для людей не будет. Богатых никто не обидит. Вы же знаете, что ворон ворону глаз не выклюет. Наши депутаты примут такой закон на роскошь, что платить будут такие же, как мы с мужем, строящие за зарплату свой дом уже 20 лет, и работающие для этого каждый день на двух работах. Что вы думаете об этом? И как можно со всей этой несправедливостью, в том числе, с пенсионным безобразием, бороться? С уважением, Татьяна». Вы знаете, Татьяна, я фактически прокомментировал ваше письмо. Вот так, как я рассказал, так и можно. Давайте говорить друг с другом и это первый шаг, который мы можем сделать. Давайте тогда, когда есть разрешенные, официальные акции, не бояться выходить на улицу, давайте поддерживать деятельность реальных профсоюзов, частью даже в ФНПР есть действующие боевые организации, в каких-то отраслях, в каких-то регионах, на каких-то предприятиях. Есть независимые профсоюзы, официально действующие, конфедерация труда России объединяет немало из них. Давайте попробуем и начнем действовать в этих профсоюзах. Вот это практически шаги, направленные на реформирование без всякого революционного пафоса…