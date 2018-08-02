В Красноярске врач отключил пенсионерку от систем, поддерживающих ее жизнь. Стоит ли узаконить эвтаназию в России?
Обсуждаем вместе с специалистом по биоэтике, заведующей кафедрой философии образования философского факультета МГУ им. Ломоносова Еленой Брызгалиной и доктором медицинских наук Алексеем Масчаном
В Красноярске врач отключил пенсионерку от систем, поддерживающих ее жизньФото: Надежда ИЛЬЧЕНКО
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В Красноярске врач отключил пенсионерку от систем, поддерживающих ее жизнь. Стоит ли узаконить эвтаназию в России?
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