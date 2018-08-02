Георгий Бовт: Украинское общество больно, если там осуждают за то, что ты не кричишь "Слава Украине"!
Обсуждаем с известным политологом отказ от звания "Герой Украины" боксера Александра Усика, причины гибели российских журналистов в Африке и проект строительства трассы в Краснодарском крае за триллион рублей
Обсуждаем главные новости с известным публицистом и политологом
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Георгий Бовт: Украинское общество больно, если там осуждают за то, что ты не кричишь "Слава Украине"!
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