Сергей Степашин: "Мне чиновников в команду никогда не подсовывали, я их сам подбирал"

СЕГОДНЯ 01:22 2018-08-02T01:28:04+03:00

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"А вам в жизни попадались хорошие чиновники?"

Этот "Вопрос дня" (есть у нас в "Комсомолке" такая популярная рубрика) родился после того, как наши журналисты Владимир Ворсобин и Александр Рогоза пообщались в прямом эфире Радио "Комсомольская правда" с вице-мэром Красногорска Ростиславом Мурзагуловым. По сути, тему для обсуждения предложили сами наши радиослушатели. По ней в газетном номере уже высказались эксперты. А я решил поговорить с Сергеем Степашиным, который, как известно, был не только премьер-министром России, но и в разное время занимал ещё ряд высоких должностей...

- Сергей Вадимович, так как - приходилось вам или нет встречать таких чиновники?

- Ну, так ты ответь за меня. Скажи, что тебе попадался такой чиновник. (смеётся) Ты же у меня помощником был.

- Вы вне конкуренции. Очень хороший, кстати, ответ. Принимается.

- Ну, а если серьёзно... Вопрос на самом деле непростой.

- Вы же и Минюстом, и МВД, и Лубянкой командовали. А позже возглавляли и Счетную палату. Вам приходилось встречать хоть одного чиновника - порядочного и хорошего?

- Я считаю, что и в Минюсте, и в ФСБ, и в МВД у меня были очень хорошие заместители. И большинство начальников главков - тоже. Так что, мне грех жаловаться на свою команду. По сей день дружим, остались прекрасные отношения.

- У вас же и Крашенинников, глава Комитета Госдумы по законодательству, был ваш зам?

- Да, в Минюсте - Крашенинников, в ФСБ – Сафонов, в МВД было несколько замов, в том числе Васильев, Страшко, Федоров, Латышев. Какие фамилии-то! Колесников. Все известные люди. Меликов у меня был командиром дивизии имени Дзержинского, сейчас – 1-й зам. у начальника Росгвардии Золотова.

Мне как-то по жизни везло. Может быть, потому что еще и сам подбирал чиновников, мне не подсовывали. Это легче.

- Скажите, а это возможно, чтобы не подсовывали, а самому подбирать? Ведь обычно просят, рекомендуют- сверху, снизу, сбоку…

- Это зависит от тебя. Если ты первое лицо в ведомстве, ты должен подбирать, формировать себе свою команду. Если у тебя это не получается, надо уходить.

- А еще какие правила?

- Чтобы люди были профессиональные и порядочные. Не обязательно, чтобы из твоего подъезда и города.

- Я ни разу ни одного чиновника вам "по-свойски" не пристраивал.

- Нет. Зато я тебя пристраивал. (смеется)

- А вот то, о чем вы сейчас говорите, этот наработанный опыт, он должен как-то аккумулироваться, использоваться, распространяться и так далее? Я не имею в виду только степашинский опыт, но и - других руководителей.

- Наверное, да. Многие сейчас вспоминают Советский Союз с ностальгией. Хотя время было разное, и тяжелое, но была система кадровая. А как только наступил застой, особенно в Политбюро, вот и привело это все к 91-му году, к сожалению. (Когда произошел путч ГКЧП.- А.Г.)

Так что - выводы надо делать, в том числе - для современной России. Почему у нас и идет омоложение кадров сегодня.

- То есть президент Владимир Путин правильно поступает, что делает ставку на молодых?

- Баланс должен быть. Баланс есть. У нас имеются опытные люди, такие, как, скажем, Савченко в Белгородской области, Артамонов в Калужской, Шпорт в Хабаровском крае. Есть совсем молодые ребята. Это, пожалуйста, тебе и Тульская область, и Калининградская, и Ярославская, и Ставропольский край. Там все губернаторы молодые.

- Примерно сейчас в стране соотношение какое - молодых и тех, кто давно уже на этих своих постах.

- Я так понимаю, что где-то по России половина на половину получается.

Важно, чтобы человек не просто "вписался в должность", но чтобы он действительно почувствовал регион, чтобы люди могли с ним работать лучше, чем было с его предшественником.

- То есть президент правильно делает, что так быстро меняет, обновляет руководителей?

- На мой взгляд... Пока не вижу каких-то грубых ошибок. Так что, я считаю, - конечно, все правильно.

- А Владимир Владимирович не рискует здесь?

- А почему рискует? Если человек не потянет, он сам заявление напишет и уйдет. У нас примеры такие были.

- То есть - при вас тоже уходили?

- Да, конечно.

- Я один ваш бессменный помощник - при всех ваших должностях. (И, конечно же, помощник внештатный.)

- Ну, Саш, ты самый ценный кадр. (смеётся)

- Может, должна быть какая-то книга, какой-то сборник? Где бы рассказывалось - на примерах - об опыте передовых руководителей.

- Давай вместе и подумаем. Ты же журналист. Хорошее предложение, я его принимаю. Может, что-нибудь и получится...