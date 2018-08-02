2018-08-02T08:24:16+03:00
Политика

Карт-бланш русскому софту

Необходимо закрепить приоритет конкурентоспособных и качественных отечественных решений над иностранными при создании инфраструктуры в рамках реализации программы «Цифровая экономика»
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К такому решению пришли участники первого заседания Совета по развитию цифровой экономики при верхней палате парламента.

«Речь идет о снижении стоимостной доли закупаемого телекоммуникационного оборудования иностранного производства и внедрении российского телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования в отечественную инфраструктуру хранения и обработки данных. Мы считаем необходимым включить данные индикаторы в план достижения показателей Программы, иначе непонятно, как оценивать прогресс по выполнению этих задач», - заявил вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генерального Совета «Единой России» Андрей Турчак.

Высшая лига

Эксперты уверены, что в ближайшее время у России появится шанс вернуться в «высшую лигу» микроэлектроники. «Дело в том, что уменьшение топологических размеров транзисторов уже столкнулось как с фундаментальными физическими, так и с экономическими ограничениями. А это значит, что потребуются и должны появиться новые драйверы технологического развития. Это дает шанс для новых игроков», – считает вице-президент по науке Фонда «Сколково» Николай Суетин.

В настоящее время целевые значения в части закупаемого государством иностранного оборудования по некоторым важным индикаторам реализации программы до сих пор не установлены. «В частности, речь идет о снижении стоимостной доли закупаемого телекоммуникационного оборудования иностранного производства и внедрении российского телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования в отечественную инфраструктуру хранения и обработки данных. Мы считаем необходимым включить данные индикаторы в план достижения показателей Программы, иначе непонятно, как оценивать прогресс по выполнению этих задач», - уверен Турчак.

Повсеместное внедрение цифровой экономики

В свою очередь, по мнению президента НП «Руссофт» Валентина Макарова, Совет по развитию цифровой экономики мог бы помочь при формировании законодательства, стимулирующего создание консорциумов российских (и зарубежных) производителей, способных проектировать и производить платформенные «доверенные» решения. «Кроме того, Совет мог бы помочь в формировании законодательства, содействующего внедрению цифровой экономики в России, организации международного сотрудничества с законодательными органами других стран с целью создания юридических условий для ускоренного внедрения новой инфраструктуры безопасности и приложений цифровой экономики в странах-партнерах», - уверен он.

Президент НП «Руссофт» добавил, что среди задач Совета также необходимо выделить и обеспечение геополитической поддержки продвижения российских платформенных решений цифровой экономики на глобальном рынке.

При реализации программы «Цифровая экономика» необходимо законодательно закрепить требования по использованию только доверенных отечественных программно-аппаратных решений в тех случаях, когда речь идет об объектах критической информационной инфраструктуры. «Одновременно нужно определить технические требования к доверенности оборудования и программного обеспечения, потому что сегодня их нет», - указал вице-спикер Совфеда.

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