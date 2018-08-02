Греческий ПАОК стал соперником московского "Спартака" в Лиге Чемпионов

СЕГОДНЯ 08:40 2018-08-02T08:43:37+03:00

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Стал известен первый соперник московского "Спартака" в отборочном раунде Лиги Чемпионов. Им стал греческий ПАОК, который по сумме двух встреч обыграл швейцарский "Базель".

Первая игра, которая прошла 24 июля в Салониках, завершилась победой греков со счетом 2:1. Ответный же поединок в Базеле и вовсе завершился разгромной победой греческого клуба со счетом 3:0. Голы у победителей забили Фернанду Варела (7-я минута), Александар Прийович (52) и Омар Эль-Каддури (60). Таким образом, победив по сумме двух встреч швейцарский клуб со счетом 5:1, греческий ПАОК продолжил выступления в Лиге Чемпионов и попал на московский "Спартак".

- Нам следует сохранить это настроение и с его помощью подготовиться к следующей игре. Пока рано делать прогнозы, мы просто хотим очень хорошо подготовиться к матчу, наш дух, наша организованность, наша манера игры помогут нам в этом, - заявил после победного матча главный тренер команды Рэзван Луческу. Он, к слову - сын бывшего главного тренера питерского "Зенита" Мирчи Луческу.

Первая игра "Спартака" с ПАОК пройдет 8 августа в Салониках. А через неделю 14 августа ответный поединок состоится в Москве на стадионе "Открытие Арена".

СПРАВКА "КП"

"Спартак" заявил 29 человек на Лигу Чемпионов

вратари — Александр Максименко, Артём Ребров, Владислав Терёшкин;

защитники — Сальваторе Боккетти, Георгий Джикия, Андрей Ещенко, Самуэль Жиго, Артём Мамин, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Марко Петкович, Николай Рассказов;

полузащитники — Денис Глушаков, Сергей Ерёменко, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Лоренсо Мельгарехо, Ивелин Попов, Данил Полубояринов, Квинси Промес, Александр Самедов, Александр Ташаев, Артём Тимофеев, Софьян Ханни, Фернандо;

нападающие — Зе Луиш, Луис Адриано, Педро Роша.