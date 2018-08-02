2018-08-02T08:43:37+03:00
Спорт

Греческий ПАОК стал соперником московского "Спартака" в Лиге Чемпионов

Первый матч отборочного раунда "красно-белых" пройдет 8 августа в Салониках
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
ПАОК победил "Базель" и стал соперником "Спартака" в Лиге Чемпионов.ПАОК победил "Базель" и стал соперником "Спартака" в Лиге Чемпионов.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Стал известен первый соперник московского "Спартака" в отборочном раунде Лиги Чемпионов. Им стал греческий ПАОК, который по сумме двух встреч обыграл швейцарский "Базель".

Первая игра, которая прошла 24 июля в Салониках, завершилась победой греков со счетом 2:1. Ответный же поединок в Базеле и вовсе завершился разгромной победой греческого клуба со счетом 3:0. Голы у победителей забили Фернанду Варела (7-я минута), Александар Прийович (52) и Омар Эль-Каддури (60). Таким образом, победив по сумме двух встреч швейцарский клуб со счетом 5:1, греческий ПАОК продолжил выступления в Лиге Чемпионов и попал на московский "Спартак".

- Нам следует сохранить это настроение и с его помощью подготовиться к следующей игре. Пока рано делать прогнозы, мы просто хотим очень хорошо подготовиться к матчу, наш дух, наша организованность, наша манера игры помогут нам в этом, - заявил после победного матча главный тренер команды Рэзван Луческу. Он, к слову - сын бывшего главного тренера питерского "Зенита" Мирчи Луческу.

Первая игра "Спартака" с ПАОК пройдет 8 августа в Салониках. А через неделю 14 августа ответный поединок состоится в Москве на стадионе "Открытие Арена".

СПРАВКА "КП"

"Спартак" заявил 29 человек на Лигу Чемпионов

вратари — Александр Максименко, Артём Ребров, Владислав Терёшкин;

защитники — Сальваторе Боккетти, Георгий Джикия, Андрей Ещенко, Самуэль Жиго, Артём Мамин, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Марко Петкович, Николай Рассказов;

полузащитники — Денис Глушаков, Сергей Ерёменко, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Лоренсо Мельгарехо, Ивелин Попов, Данил Полубояринов, Квинси Промес, Александр Самедов, Александр Ташаев, Артём Тимофеев, Софьян Ханни, Фернандо;

нападающие — Зе Луиш, Луис Адриано, Педро Роша.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
У нас в России есть серфинг! 17-летний Никита Авдеев вошел в Топ-10 Европейского первенства
А юношескую сборную РФ включили в состав Европейской Ассоциации Сёрфинга. Наши ребята показали в этом году рекордно высокий результат, как в личном, так и в командном зачёте
У нас в России есть серфинг! 17-летний Никита Авдеев вошел в Топ-10 Европейского первенства
А юношескую сборную РФ включили в состав Европейской Ассоциации Сёрфинга. Наши ребята показали в этом году рекордно высокий результат, как в личном, так и в командном зачёте
Новости 24
Сенат США согласовал выделение $250 млн Украине на укрепление обороноспособности
В Нью-Йорке мужчина зашифровал в пейзажной картинке похищенные у General Electric файлы
На юге Китая произошло крупное ДТП с грузовиком, погибли девять человек
Полицейских собак в Вене обули в кеды для защиты от горячего асфальта
Минобороны рассекретило уникальные документы о создании ВДВ
Погода в Москве на 2 августа 2018 года: ожидается до 30 градусов тепла
Госдеп похвалил Facebook за удаление сомнительных аккаунтов
Российские миллиардеры разбогатели на $13,9 млрд
Глава Минюста Турции не имеет счетов в США и не боится санкций Вашингтона
Три российские биатлонистки решили выступать за сборную Украины
Tesla отчиталась о рекордных убытках в 740 миллионов
В Дании начал действовать закон на ношение паранджи и бурки
Комитет сената США согласился раскрыть показания Бутиной