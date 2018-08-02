Восстановление после трудовых травм: от экзоскелета до барокамеры

СЕГОДНЯ 11:50 2018-08-02T11:58:47+03:00

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Кому поможет государство

«Первых пациентов наш центр принял в 1999 году, сейчас нам 19 лет, и ежегодно мы проводим реабилитацию примерно 8000 человек из 21 региона России», - рассказывает директор Центра реабилитации «Вятские Увалы» Фарид Ахметзянов. Почти 90% пациентов из них - это работники, пострадавшие от несчастных случаев на производстве, проще говоря, трудовых травм. По российскому законодательству, если человек повредил здоровье при исполнении трудовых обязанностей, то имеет право на серьезную государственную поддержку: начиная от денежных выплат и заканчивая полноценной реабилитацией вплоть до возвращения к работе. Всем этим занимается Фонд социального страхования Российской Федерации (ФСС РФ), куда работодатели обязаны делать отчисления - для социального страхования своих работников на случай трудовых травм и профзаболеваний.

Одна из главных задач ФСС РФ - именно реабилитация, то есть восстановление здоровья, социальных, бытовых и трудовых навыков человека, пострадавшего на производстве, поясняют в ФСС. С 2015 года в России начали применять самые передовые европейские подходы к реабилитации, в первую очередь - опыт Германии, поскольку эта страна один из признанных мировых лидеров по восстановлению после трудовых травм. Для полноценного сотрудничества Фонд соцстраха заключил соглашение с Германским обществом обязательного страхования от несчастных случаев (DGUV) на 2018 - 2023 гг. Зарубежные эксперты отправились в поездку по центрам реабилитации ФСС РФ, и в одном из таких центров - «Вятские Увалы» - к представителям DGUV присоединились российские журналисты.

Климат, вода и новейшие аппараты

Центр находится на полуострове, омываемом лесной речкой Быстрицей, в 46 км от города Кирова. Мягкий климат, минеральная вода двух типов и лечебные грязи - наши союзники в восстановлении здоровья пациентов, говорят сотрудники «Вятских Увалов». Но ведущую роль в реабилитации пострадавших от трудовых травм играет уникальное оборудование. На средства ФСС по запросам реабилитационных центров закупаются новейшие аппараты, установки для лечения и восстановления (в рамках конкурсных процедур), и при этом обязательно обеспечивается подготовка специалистов - чтобы техника не простаивала, а использовалась по полной программе.

- В прошлом году мы приобрели экзоскелет российского производства, а также лазерную длинноволновую установку Hiro 3, которая позволяет производить лечебно-восстановительные манипуляции глубоко в тканях человека, - рассказывает Фарид Ахметзянов. - Работают барокамера, аппарат интервальной вакуумной терапии «Вакумед», применяется подводное вытяжение позвоночника на автоматизированном комплексе, используется кинезитерапевтическая установка «Экзарта» - на ней пациенты выполняют упражнения в подвешенном состоянии, что снимает болевой синдром и помогает восстанавливать объем движений в позвоночнике и суставах.

«Костюм киборга»

Нас приглашают в тренажерный зал, где сейчас идет тренировка на одном из эксклюзивных видов аппаратуры - медицинском экзоскелете ExoAtlet. На пациенте Викторе закреплено оборудование, напоминающее «костюм киборга»: специальные датчики на ногах, поясе, запястьях рук. Парализованный мужчина медленно, но самостоятельно передвигает ноги, держась руками за поручни, рядом для страховки находятся два инструктора-методиста.

«Экзоскелет работает по системе биологической обратной связи с индивидуально настроенным на компьютере подбором параметров», - поясняет замдиректора по медицинской части Марина Александрова. То есть в ситуации, когда поврежденный травмой спинной мозг не может традиционно командовать ногами, их движение обеспечивают внешние мини-двигатели, управляемые компьютером, и это помогает мозгу «вспоминать» и восстанавливать двигательные способности человека. Если позволяет характер повреждений, очень важно поднять пациента на ноги как можно раньше, как правило, не позднее, чем в первые два года после травмы. Тогда благодаря тренировкам на экзоскелете и другим мерам у человека появляется шанс улучшить двигательные возможности нижних конечностей.

Виктор получил травму около 15 лет назад. Но и в этом случае экзоскелет помогает улучшить состояние организма. «Происходит тренировка баланса, пациент прогнозирует свой путь, старается не смотреть под ноги - все это дает свободу, парализованный человек чувствует себя практически самостоятельным, плюс тренируется мышечный каркас», - рассказывает врач по лечебной физкультуре Светлана Созинова.

Чем раньше - тем лучше

«Вятские Увалы» стали одной из площадок, где стартовали новые проекты ФСС РФ, основанные на передовых европейских подходах: ранняя (комплексная) реабилитация пострадавших и активное участие в этом реабилитационных менеджеров. Как поясняют разработчики таких подходов, специалисты DGUV, эксперты по реабилитации должны подключаться к восстановлению работника с трудовой травмой сразу же, как только человек придет в себя на больничной койке. Тут же начинается работа психолога - чтобы пациент не впал в глубокую депрессию, узнав, например, об ампутации конечности; при первой же возможности применяются методики и оборудование для восстановления двигательных способностей и т. д. В Германии благодаря таким технологиям реабилитации сегодня возвращаются к труду (в том числе имея ту или иную степень инвалидности) до 95% пострадавших на производстве, рассказал «КП» представитель DGUV Грегор Кемпер. В России после запуска новых проектов ФСС количество работников, вернувшихся в строй после трудовых травм, достигает сейчас 50 - 55%, и эта цифра продолжает расти (причем у нас, как правило, идет подсчет пострадавших, которые восстанавливаются вплоть до снятия инвалидности).

Что касается реабилитационных менеджеров, то это, что называется, мастера на все руки. Такие специалисты - сотрудники отделений ФСС РФ - сопровождают человека начиная с его пребывания в больнице после травмы и заканчивая возвращением к труду, включая при необходимости переобучение.

«Мы тоже учимся у российских коллег»

- Для нас большая честь работать с ФСС РФ, - отметил на «круглом столе» по итогам поездки представитель Германского общества обязательного страхования от несчастных случаев Грегор Кемпер. - За последнее время система и технологии реабилитации пострадавших от трудовых травм в России заметно изменились. Мы развивали хорошую систему страхования в Германии 130 лет, а вы в этой области за пару лет добились того, на что многим другим странам понадобилось бы лет 10.

Мы тоже учимся у российских коллег. В Германии, если человек пострадал на производстве и стал колясочником, вокруг него переделывается вся среда. В России человека обучают, чтобы он сам мог меняться, менять место работы, находить выход в разных ситуациях, был свободнее и самостоятельнее. Это более инновационный подход.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Заместитель председателя ФСС РФ Сергей Алещенко.

Заместитель председателя ФСС РФ Сергей АЛЕЩЕНКО:

- Каждый год мы направляем на реабилитацию порядка 110 тысяч человек. Фонд располагает 5 тысячами койко-мест в 12 реабилитационных центрах. Сюда поступают и работники, недавно получившие травму, - в рамках ранней реабилитации, и лица для поздней реабилитации, которым нужно восстанавливать здоровье по предписаниям врачей.

Ежегодно мы обновляем оборудование, следим за новыми методиками реабилитации пострадавших. Вместе с немецкими партнерами обсуждаем возможность использования программ реабилитации, которые апробированы и давно используются в Германии. У них более высокий коэффициент возвращения к работе после трудовых травм. Мы уверенно идем в этом направлении, нам понятны цель и средства для ее достижения.

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