Дмитрий Иванович нами гордился бы

СЕГОДНЯ 13:40 2018-08-02T14:37:57+03:00

Школьник из России Александр Жигалин занял первое место на Международной олимпиаде по химии, прошедшей в Таиланде. Всего российская команда получила две серебряные и две золотые медали. Фото: info.olimpiada.ru

В следующем году исполняется 150 лет со дня публикации Менделеевым статьи «Соотношение свойств с атомным весом элементов». Именно поэтому 2019-й объявлен ООН Годом Периодической таблицы химических элементов

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Фраза Менделеева «Величина атомного веса определяет характер элемента, как величина частицы определяет свойства сложного тела... Некоторые аналогии элементов открываются по величине веса их атома» сейчас известна любому школьнику. Но 150 лет назад она была сенсационной.

Круглую дату предложили широко отметить российские организации во главе с Российской академией наук, Русским химическим обществом имени Менделеева. С просьбой поддержать инициативу выступила министр образования и науки России Ольга Васильева, возглавлявшая российскую делегацию на сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО. Поддержали предложение более 80 национальных академий и научных обществ. Год химии «повысит качество повседневной жизни и будет способствовать научным достижениям».

По легенде, Периодическая система Менделееву приснилась. Это такой же миф, как и изобретенная им водка. Н.А. Ярошенко. Д.И. Меделеев.1886

Неудивительно, что большинство мероприятий пройдет на родине таблицы, то есть в России. Даже официальное открытие Года пройдет 8 февраля (в день рождения Дмитрия Менделеева) одновременно в Москве и Париже.

Мероприятий планируется много. В Казани планируется проведение Марковниковского конгресса, посвященного 150-летию правила Марковникова, в Москве пройдет международная конференция - EuCheMs Inorganic Chemistry conference. В Санкт-Петербурге - XXI Менделеевский съезд по общей и прикладной химии. Плюс многочисленные химические олимпиады школьников и научные симпозиумы.

кстати

115-й элемент открыт в Объединенном институте ядерных исследований (Дубна, Россия), в честь чего и назван московием.

118-й элемент - оганесон - назван в честь российского ученого академика Юрия Оганесяна.

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