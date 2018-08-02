Виктор ЕВТУХОВ: На химпром работают 580 тысяч человек

СЕГОДНЯ 13:40 2018-08-02T14:04:01+03:00

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- В последние годы популярность использования химической и нефтехимической продукции в мире значительно выросла, появляются новые материалы. Как вы можете оценить место нашей страны в мировом рейтинге химической промышленности?

- Действительно, за последнее десятилетие общемировой рынок химической и нефтехимической продукции вырос до 3,95 трлн. долл. США. Вводятся новые производства, проводится модернизация действующих производств. Мировая химия взяла тренд на экологичность и инновационность.

Химический комплекс России также движется в этом направлении. Среднегодовые темпы роста производства химической и нефтехимической продукции в России за этот период уступали аналогичному показателю только одной страны - Китая. В российской химической промышленности сегодня функционирует свыше тысячи крупных и средних предприятий с общей численностью более 580 тысяч человек.

Процессы расширения производства отечественной химической и нефтехимической продукции продолжаются. Укрепляется экспортный потенциал, но он пока несколько уступает ведущим странам: США, Китаю и Японии. На экспорт поставляется примерно 1/3 объема произведенной химической и нефтехимической продукции. Тем не менее мы видим хорошие результаты по ряду направлений.

- То есть наблюдается позитивная динамика?

- На внутреннем рынке химическая промышленность занимает одно из ведущих мест среди отраслей промышленности обрабатывающих производств. Несмотря на то, что по некоторым показателям производства и потребления продукции химического комплекса Россия отстает от мировых лидеров, последние 5 лет мы видим позитивную динамику.

Традиционно сильной стороной российской химической промышленности является производство минеральных удобрений. Их доля в структуре экспорта составляет порядка 40%. Россия входит в пятерку крупнейших производителей минеральных удобрений в мире. Основные виды продукции - азотные, калийные, фосфорные и сложные виды удобрений.

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- Вы говорите, что отрасль занимает ведущее место по обеспечению внутреннего рынка. А каков объем и динамика экспорта?

- Объем экспортных поставок продукции химпрома в 2017 году вырос на 11,8% по отношению к 2016 году и составил 20,7 млрд. рублей. Рост экспортных поставок продолжается и в текущем году, и за пять месяцев 2018 года составил 9,7 млрд. рублей, что на 16,7% выше аналогичного периода прошлого года.

- Какие меры господдержки сегодня есть у химической промышленности?

- По итогам прошедшего года инвестиции в химический комплекс выросли на 13,8%, превысив 380 млрд. рублей. В целом за шесть лет (2011 - 2017), инвестиции в основной капитал в химической промышленности составили 1,6 трлн. рублей.

Минпромторг реализует ряд мер, направленных на развитие химического комплекса. За последние годы свыше ста предприятий отрасли получили государственную поддержку в объеме более 8 млрд. рублей.

Среди финансовых мер поддержки, в том числе компенсация части затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, на уплату процентов по инвестиционным кредитам, а также специальный инвестиционный контракт, гарантирующий стабильность налоговых и регуляторных условий на период реализации инвестпроекта.

Еще один финансовый механизм - льготный заем в Фонде развития промышленности. Отдельная программа Фонда ориентирована на предприятия, приобретающие в собственность новые производственные технологии и программно-аппаратные комплексы.

- Какими вам видятся перспективы развития химической промышленности России?

- Приоритеты развития химической промышленности четко сформулированы в Стратегии развития химической и нефтехимической промышленности на период до 2030 года. Это прежде всего кластеризация, уход от экспортно-сырьевой модели и химизация отечественной индустрии. Уже сегодня в европейской части России созданы и успешно работают ряд крупных промышленных химических кластеров. Это Поволжский кластер, в который входят промышленные площадки Башкирии, Татарстана и Самары, Волгоградский промышленный узел, Череповецкий химический кластер, Дзержинский нефтехимический куст. Интенсивными темпами развиваются вновь формируемые площадки на Дальнем Востоке, привлекательные для производителей своей близостью к экспортным рынкам стран АТР.

Стратегия ставит перед всеми нами амбициозные ориентиры. В том числе по снижению доли импорта в структуре потребления продукции химического комплекса глубокой переработки с 46 до 28% и увеличения доли экспорта с 21 до 45%.

В данном направлении Стратегия предусматривает реализацию до 2030 года порядка 200 приоритетных инвестиционных проектов с объемом инвестиций более триллиона рублей.

- Расскажите о программе импортозамещения в химической промышленности, есть ли потенциал?

- Главная цель импортозамещения - обеспечение технологического суверенитета Российской Федерации в стратегически важных отраслях экономики и промышленности. В настоящее время план включает в себя 136 проектов, которые реализует 101 компания в 39 субъектах России с общим оценочным объемом инвестиций порядка 400 млрд. руб. Проекты реализуются по пяти технологическим направлениям химической промышленности: химические волокна и нити, лакокрасочные материалы и пигменты, смолы и изоцианаты, продукты органической и неорганической химии, изделия из пластмасс, резинотехнические изделия, шины.

В результате реализации Стратегии и Плана импортозамещения планируется снизить долю импорта в структуре потребления продукции химического комплекса глубокой переработки к 2030 году до 28,2%. С момента утверждения плана импортозамещения (2015 год) запущено 24 новых импортозамещающих производства.

- Одна из важных задач во всем мире - обеспечение безопасности химических производств. Какие меры для этого принимаются?

- Наилучшие доступные технологии призваны стать элементом более качественного и экономически обоснованного контроля и предотвращения негативного воздействия на окружающую среду конкретной отрасли промышленности, в том числе химической. На случай возникновения чрезвычайных ситуаций на предприятиях химической промышленности сформированы и постоянно действуют как профессиональные, так и нештатные аварийно-спасательные службы (формирования), которые систематически проходят аттестацию в Отраслевой комиссии Минпромторга России.

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