Мойте руки вместо еды

СЕГОДНЯ 14:05 2018-08-02T15:14:11+03:00

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- Правда ли, что мыть руки слишком часто - вредно?

- Правда. Стерилизация ослабляет иммунитет. Организму нужны антигены, то есть раздражители. Искусственно созданная стерильная среда ведет к ослаблению иммунного ответа и провоцирует заболевания - от гриппа до рака. Для кожи излишнее пересушивание также не полезно. Да и не только для кожи. Сухая кожа - открытая дверь для многих бактерий и вирусов, особенно для людей с ослабленным иммунитетом и в период эпидемий. Поэтому после мытья лучше пользоваться кремами для рук и тела или специальными моющими средствами, содержащими глицерин. Руки мыть надо до еды, после еды, после туалета и по мере загрязнения.

- Академик Амосов рекомендовал не мыть овощи и фрукты перед едой, чтобы стимулировать иммунитет.

- Намного опаснее получить в организм болезнетворные микроорганизмы. Мыть надо, но без фанатизма - обычной проточной водой. Или в тазике, несколько раз меняя воду, пока она не станет чистой и прозрачной. Если есть подозрения в чистоте продукта - лучше снять перед едой верхний слой. Не в шкурке все самое полезное, а то, что находится сразу под кожицей. Опережая вопрос: картошку и морковь специальными моющими средствами отмывать не надо - применять их внутрь нельзя, поскольку содержат неразлагаемую неорганику. Лучше использовать щеточку, в крайнем случае - пищевую соду. Купленные овощи и фрукты, особенно красивые, импортного производства, покрывают химическими веществами, чтобы не портились при транспортировке. По-хорошему, их надо термически обработать. Но не будете же вы кипятить яблоки. Поэтому тщательно помойте их теплой водой, 40 - 50 градусов, можно с добавлением соды, а потом ополосните проточной водой.

- Зачем мыть бананы, апельсины, другие фрукты в кожуре, если мы все равно выбрасываем шкурку?

- Грязь остается на ваших руках. А некоторые шкурку еще и зубами сдирают.

- Кочевые народы о гигиене знать не знают, а такие здоровые.

- Это сказки. Те, кто не соблюдает элементарных требований санитарии и гигиены и игнорирует вакцинацию, не могут быть здоровыми. Уговорите любого пройти диспансеризацию, вы будете потрясены результатами. Какой средний возраст представителей таких народов? То-то.

- Говорят, излишняя чистоплотность - психическое отклонение.

- Мытье не должно превращаться в манию. Есть люди, вечно подозревающие, что в их еде содержится что-то вредное, и поэтому почти ничего не едят. Это уже психическое отклонение. Не надо все время скоблить кожу. Горячая вода тоже не идет на пользу. Лучше использовать прохладную воду комфортной температуры.

РИА Новости

СОВЕТЫ

Как бороться с...

...ржавчиной

Вспомним азы: оксид железа реагирует с кислотой, и образуется соль. Ее легко смыть водой. Важно: смывать соль нужно сразу после чистки, причем тщательно, иначе будет разъедать поверхность.

Для борьбы применяется средство, содержащее кислоты. Но подходит оно только для фаянсовых и керамических изделий. Эмаль на ванне такого ежедневного испытания не выдержит: кислоты способны ее размягчить в считаные дни. Поэтому для очистки от ржавчины ванны и раковины лучше применять средства с гипохлоритом натрия.

...известковым налетом

Появляется из-за большого содержания солей кальция и магния в воде. Избавиться от них механическим способом невозможно. Более того, чревато царапинами на поверхности. Но удалить его с помощью спецсредств с содержанием кислот - проще простого. Для ванны и раковины подойдут чистящие кремы, содержащие щадящие чистящие компоненты.

...бактериями

Защитить себя и близких от болезнетворных микроорганизмов помогут средства, в состав которых входят дезинфицирующие вещества, например, бензалкония хлорид. Он не является антисептиком, но обладает антипротозойным (то есть способен действовать на патогенные простейшие организмы), противогрибковым и некоторыми другими свойствами. Вещество обладает высокой антибактериальной активностью и при соблюдении простых мер безопасности абсолютно безопасно для человека. В медицине бензалкония хлорид широко используется для наружного применения, в частности, для обработки ран. В составе моющих средств способен уничтожать болезнетворные бактерии, что особенно важно, если в доме есть маленький ребенок. Такие моющие средства могут использоваться и для мытья пола - основного источника бактерий. Если в доме есть малыш, врачи рекомендуют регулярно обрабатывать пол дезинфицирующими средствами без содержания хлора.

РИА Новости

Главное в стирке - вода

Чем сегодня предпочтительнее мыть и стирать? Об этом рассказывает старший научный сотрудник Института элементоорганических соединений им. А. Н. Несмеянова РАН Дмитрий РАЗОРЁНОВ

Что предпочесть: мыло или гели для душа? Состав современных моющих средств может сильно отличаться из-за добавок и отдушек. Но есть и нечто общее. Их химические формулы - цепочка длинных соединений молекул, в начале которой всегда соль, а в конце - мягкий щелочной металл (обычно натрий, реже калий). Так вот, левый, солевой конец соединения «не дружит» с водой, зато притягивает жиры и масла. А правый, наоборот, любит воду и притягивает ее. В результате такого разнополярного отношения к воде и жирам моющим средствам (как натуральным, так и синтетическим) удается растворять загрязнения.

Вода - непременный атрибут почти любой стирки или мытья. Конечно, есть сухая чистка и даже сухой шампунь. Он помогает втянуть жир с поверхности кожи и волос, но не может полностью очистить их от загрязнений - лишь на время придаст более свежий вид. Но чтобы стать действительно чистыми, без воды не обойтись. Во всяком случае людям.

А вот одежде и разным поверхностям без воды иногда даже нужно обходиться. В первую очередь речь о случаях, когда вмешательство H2O может все испортить. Тогда применяется химчистка. Ее случайно открыл владелец французской красильни Жан Батист Джолли в 1855 году, когда его домработница пролила керосин на скатерть, - аккурат на старое пятно, которое ничем не могли отмыть. Так применение бензина и керосина стало рутинной практикой в химчистке. Но сейчас их заменили другие химические соединения - тетрахлорэтилен или перхлорэтилен - негорючие растворители без неприятного запаха.

НЕОБХОДИМЫЙ МИНИМУМ

Что должно быть у каждой хозяйки

✱ Чистящий крем для кухни и ванной.

✱ Дезинфицирующее средство для туалета

✱ Жидкость для мытья пола с антибактериальным эффектом.

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