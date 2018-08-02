Савченко пожаловалась Трампу на Порошенко

СЕГОДНЯ 15:26 2018-08-02T15:30:14+03:00

Она написала американскому президенту большое письмо, где рассказала о своей трудной жизни на Украине

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Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко направила послание президенту США Дональду Трампу. В нем Надежда жалуется на украинскую коррупцию, козни политиканов и на свою тяжелую жизнь. Сейчас она находится под арестом в СИЗО по подозрению в организации теракта. На днях следствие завершило расследование по ее делу.

В первую очередь Савченко сдала с потрохами президента Украины.

- Петр Порошенко - наикоррумпированный президент в истории такой перспективной страны с сильным народом, как Украина. Он использует государственную власть с единственной целью - для собственного обогащения.

По ее словам, только под давлением общественного мнения Порошенко присвоил ей звание Героя Украины. Однако политическая деятельность Савченко после ее возвращения на Родину стала мешать украинским властям, из-за чего она оказалась за решеткой у себя в стране.

Очевидно, понимая, что Порошенко хозяина Белого дома интересует мало, Надежда поторопилась перевести потрафить ему, назвав Трампа единственным человеком, который в силах на равных говорить с президентом России Владимиром Путиным.

- Я прошу вас помочь освободить всех украинских политзаключенных из России, потому что только вам, как лидеру самой сильной страны в мире, которая признает основополагающими такие ценности, как права человека, под силу противостоять на международной арене президенту России, - говорится в письме Савченко, опубликованном на ее странице в Facebook.

Увы, но челобитная из киевских застенков не вызвала никакого интереса ни у американских властей, ни у иностранных СМИ. Ведь и в политике теперь бывшая военнослужащая украинских ВВС Савченко - сбитая летчица.