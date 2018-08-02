2018-08-02T16:05:19+03:00
Экономика

Кредитные бега: долги граждан растут в два раза быстрее, чем зарплаты

Россияне слишком обрадовались снижению ставок
Роман СУАРДО
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Долги россиян растут в два раза быстрее зарплат.Долги россиян растут в два раза быстрее зарплат.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Объем кредитов, выданных россиянам, за год вырос на 15,9% (июнь 2018 г. к июню-2017). Между тем реальные (с поправкой на инфляцию) зарплаты за то же время увеличились на 7,2%. Такие данные приводятся в июльском обзоре, подготовленном Минэкономразвития. Получается, что долги у наших граждан растут в два раза быстрее зарплат.

В Минэкономразвития и Центробанке признают, что ситуацию нужно взять под усиленный контроль. Ведь если учитывать кредиты, выданные населению только за первые 6 месяцев 2018 года, то прирост составил аж 1,1 трлн. рублей — до 13.3 трлн. рублей. Это уже данные ЦБ.

- То, что происходит сейчас, ненормально, но не критично, - считает профессор кафедры финансов, денежного обращения и кредита факультета финансов и банковского дела Российской академии народного хозяйства Юрий Юденков. - Где-то с 2014 года банки сильно ужесточили требования к заемщикам, что было вызвано объективными причинами: санкции, рост курса доллара и евро и т. п. Сейчас же требования к заемщикам опять стали лояльнее. А, кроме того, банки снижают ставки по кредитам. И то, что происходит, - следствие отложенного спроса на кредиты.

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