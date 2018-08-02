2018-08-02T18:55:54+03:00
Общество

Ястржембский призвал избавить леса от граждан, что опаснее волков

Организованные охотники ужесточают уголовную ответственность за использование браконьерами серьезных технических средств
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Сергей Ястржембский.Сергей Ястржембский.Фото: Александр БОЙКО
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Известные охотники страны собрали в Москве пресс-конференцию, чтобы обсудить изменение охотничьего законодательства. Сейчас на дело выходят продвинутые браконьеры, которые ступают на тропу после получения видеосигналов с фотоловушек и разведки с дронов. Они используют в темное время суток тепловизоры и локаторы, бьют зверя через оптику приборов ночного видения.

- За использование браконьерами во время поиска дичи техсредств предлагаю отправлять в тюрьму или накладывать гигантские штрафы. Они не оставляют животным ни шанса, выбивают зверя ночью, когда тот чувствует себя в безопасности во время кормежки и водопоя. Охота не развлечение, а тяжелая работа по сохранению биомногообразия в природе, - заявил кинорежиссер, лауреат премии «Золотой Орел» и бывший пресс-секретарь президента Ельцина Сергей Ястржембский.

Его поддержала глава Росохотрыболовсоюза Татьяна Арамилева. Она рассказала, что преступники пользуются пробелами в законодательстве, и часто работают двумя бригадами. Первая с оружием и приборами ночного видения выбивает зверя, а вторая его подбирает. При задержании у первой нет трофеев, у второй - оружия. И поди - докажи умысел!

- Тепловизоры запрещены даже во время охоты в Африке. Не гуманная охота получается: через них можно увидеть лишь яркое пятно, а пол и возраст животного определить трудно, - заметил член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Павел Гусев. - Он также отметил, что все эти ограничения не мешают ЮАР зарабатывать на 10 000 туристах-охотниках более миллиарда долларов в год.

- А вот у нас охотничий туризм оценивается в 500-600 человек в год, - отметила Татьяна Арамилева.

- При том мы на первом месте в мире по числу охотничьих угодий. У нас огромный потенциал и он не истощается, - заметил Сергей Ястржембский. - Но у нас по лесам бродят стаи волков (более 50000 голов) и браконьеров, которые наносят ежегодный ущерб на 18 миллиардов рублей.

Эксперты договорились нанести ответный удар по волкам и браконьерам. И напомнить начинающим охотникам что такое охотничьи минимум (раньше при получении охотничьего билета надо было сдать устный экзамен), и подготовить ряд поправок, которые позволят развивать охотничью инфраструктуру, что поспособствует воспроизводству диких животных.

КАК НАКАЗЫВАЮТ СЕЙЧАС?

В июле в силу вступила серия поправок, ужесточающих ответственность за браконьерство. Обновленный закон закрепил понятие крупного (более 40 тысяч рублей) и особо крупного (от 120 тысяч рублей) ущерба. Ответственность за незаконную охоту ужесточилась – с 200 до 1 000 000 рублей штрафа, а «обязательные работы и арест» ужесточили на срок до двух лет.

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