2018-08-02T18:34:17+03:00
В мире

Российский лайнер избежал столкновения с неизвестным судном в небе над Турцией

Во время полета рейса Анталья-Москва сработала система опасного сближения. Но авиаэксперты уверены: никакого второго самолета на самом деле не было
Мария БЕРК
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Установить принадлежность таинственного самолета, опасно приблизившегося к российскому борту, не удается.Установить принадлежность таинственного самолета, опасно приблизившегося к российскому борту, не удается.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Воздушное пространство между Турцией и Россией полно загадок. На днях российский самолет авиакомпании iFly едва не столкнулся в небе над Черным морем с неизвестным воздушным судном. Лайнер выполнял рейс Анталья-Москва. Об этом сообщили в Госкорпорации по организации воздушного движения. Опасное сближение произошло уже на границе с Россией, буквально в 250 км юго-западнее Сочи.

Около десяти часов утра 1 августа у пилотов А330 сработала бортовая система предупреждения опасного сближения (TCAS). Экипаж действовал строго по инструкции и изменил курс полета, чудом избежав столкновения. Загадочный самолет на связь с бортом А330 или российскими авиадиспетчерами даже не пытался выйти.

Установить принадлежность таинственного самолета, приблизившегося к российскому лайнеру, до сих пор не удается. Госкорпорация по организации воздушного движения начала свое собственное разбирательство. Однако в Росавиации уверяют: никакого второго самолета не было и в помине. Как говорят эксперты, у системы предупреждения есть своя особенность — она может сработать при превышении скорости лайнером.

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