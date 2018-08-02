2018-08-02T18:55:54+03:00
Общество

Эксперты: На бортах «Аэрофлота» - лучшее белое вино в мире

Российская авиакомпания заняла ведущие позиции в конкурсе «Вина на крыле»
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Американское издание Global Traveler взялось выяснить, какие авиакомпании балуют своих пассажиров высоких классов обслуживания лучшими винами. В номинации «Лучшее белое вино в бизнес-классе на международных рейсах» первенствовала компания «Аэрофлот». Эксперты поставили высшие оценки южноафриканскому La Carpa Chenin Blanc 2016.

Еще одно достижение российского перевозчика — второе место по шампанскому. В обеих категориях «Аэрофлот» оставил позади таких гигантов, как United Airlines, Delta Air Lines, British Airways.

Конкурс «Вина на крыле» проходит с 2004 года. На этот раз победителей определяли в Нью-Йорке. Претенденты представили на суд жюри пять образцов благородных напитков: по два сорта красного и белого вина и один игристого или шампанского. Определяли лучших профессиональные сомелье, владельцы специализированных магазинов и производители вина.

Уже не первый раз «Аэрофлот» подтверждает свое лидерство по уровню сервиса. Особое внимание компания уделяет качеству предлагаемых пассажирам блюд и напитков. В этом году перевозчик удостоился бронзовой медали международной премии Cellars in the Sky в категории «Лучшее крепленое десертное вино в бизнес-классе». Все это указывает, что компания по праву входит в число премиальных перевозчиков Европы и мира.

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