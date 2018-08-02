В Москве наградили экологически ответственные компании

2 Авг. 18:20 2018-08-02T18:22:25+03:00

Примию ECO BEST AWARD 2018 получили представители бизнеса за рациональное использование природных ресурсов, ответственный подход к окружающей среде и развитие в обществе экокультуры

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28 июля в Измайловском парке прошел Фестиваль «ECO LIFE». Что такое экологические привычки и осознанное потребление, как снизить вред, который каждый из нас наносит природе - об этом все желающие могли узнать здесь от профессиональных экологов, активистов и социально ответственного бизнеса.

А пока взрослые обсуждали серьезные вопросы, дети радовались анимационной программе, театральному представлению и пробовали свои силы в творчестве. Отдельную фитнес-программу и мастер-классы приготовили и для взрослых.

Для детей выступили актеры театра кукол МТС "Мобильный театр сказок"

Но кульминацией Фестиваля стало награждение Лауреатов Премии ECO BEST AWARD 2018. Это независимая награда, вручаемая бизнесу за лучшие продукты и опыт в области экологии и ресурсосбережения. Цель премии - чтобы как можно больше компаний задумывались об окружающей среде, вводили экологичные технологии в производство и способствовали повышению экокультуры в обществе в целом.

Премии получили компании Coca-Cola, СУЭК, МТС, МГТС, Polymetal International, Почта Банк, портал Teleprogramma.pro. Отдельно организаторы отметили крупные предприятия, которые хоть и работают в сфере производства, добычи и использования природных ресурсов, но соблюдают экологические стандарты и правила.

- Нам очень приятно, что мы стали победителями в номинации «Проект года». Это очень вдохновляет на реализацию подобных проектов. Ведь благодаря установке тепловых насосов на Усть-Илимской ГЭС, электропотребление на нужды отопления сократились более чем в четыре раза, – отметил Сергей Соловьев, инженер по развитию компании «Виссманн».

Еще одна категория победителей - компании, которые отдельное внимание уделяют популяризации экокультуры и продвижению экологических товаров. В числе лучших, по мнению экспертов Премии, оказались: E3 Group, Мирра-М, Natura Siberica, THERMOS RUS LLC.

Отдельно жюри выделило компании, которые помогают своим потребителям быть здоровыми и активными.

- Каждая инициатива, направленная на решение вопросов экологии на территории России, будь то отказ от экологически грязных технологий или же рациональное использование природных ресурсов, вправе быть по достоинству оценена. Премия призвана дать возможность ответственному бизнесу рассказать о своих достижениях и тиражировать свой положительный опыт, - поделилась исполнительный директор Премии и Фестиваля Елена Хомутова.

Кстати, премия в этом году прошла впервые, но участники отметили, как важны подобные мероприятия - для того, чтобы как можно больше людей задумывались об окружающей среде. Фестиваль проводился при поддержке Росгидромета, Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы и ГПБУ «Мосприрода». Организатор проекта - Фонд «Социальные проекты и программы».