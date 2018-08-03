2018-08-03T12:00:16+03:00
Спорт

Расписание матчей 2-го тура РПЛ сезона 2018-2019: «Локомотив» - «Спартак» и другие матчи 2-го тура Премьер-лиги

Самое главное перед 2-м туром чемпионата России по футболу: расписание матчей 2-го тура РПЛ сезона 2018-2019, трансляций, прогнозы, интриги
Андрей ВДОВИН@av_esq
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Главной игрой второго тура Чемпионата РПЛ станет встреча железнодорожников и "Спартака". ФОТО Валерий Шарифулин/ТАССГлавной игрой второго тура Чемпионата РПЛ станет встреча железнодорожников и "Спартака". ФОТО Валерий Шарифулин/ТАСС
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Кто будет играть в воротах «Спартака»? Когда обанкротится «Анжи», кого еще потерял ЦСКА? Зачем центральный матч тура убрали на платный канал? «КП» о главных интригах 2-го тура футбольного чемпионата страны, анализирует расписание матчей 2-го тура РПЛ сезона 2018-2019.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МАТЧ

«Локомотив» - «Спартак»

Действующий чемпион страны против основного фаворита текущего турнира. Обеим командам есть , что доказывать «Локомотив» стартовал с нулевой ничьи (с «Уфой» - 0:0), «Спртак» одержал не слишком убедительную победу (над «Оренбургом» - 1:0). Но в целом шансы команд букмекерами расцениваются как равные. Но по всем прогнозам это будет противостояние лучшей обороны Премьер-лиги и самой быстрой ее атаки.

Плюсы «Локо» - в защите. Клуб взял в аренду качественного опорного полузащитника сборной Польши Гжегожа Крыховяка, а потом еще и подписал чемпиона мира 2014 года в составе сборной Германии Бенедикта Хеведеса. А вот с атакой у «Локомотива» огромные проблемы. На острие есть только Эдер, но автор золотого гола Евро-2016 до сих пор не слишком здорово вписан в команду. Руководство обещает купить звездного форварда, но вряд ли успеет до матча.

У «Спартака» проблемы с голкипером. Ворота в первом матче сенсационно защищал 20-летний Александр Максименко. Доверят дебютанту место в «основе» в матче против «Локо»?

Котировки букмекеров:

«Локомотив» - ничья - «Спартак»

2,9 - 3,10 - 2,6

Прогноз "КП":

"Локомотив" - "Спартак" - 0:1. Победа "Спартака" с минимальным счетом.

СКАНДАЛ

Центральный матч тура «Локомотив» - «Спартак» покажут только на платном канале «Матч-Премьер». Как и игру «Динамо» - «Рубин» и ЦСКА - «Ростов». На общедоступный канал попали только игры второго-третьего ряда. Так новый платный ТВ-канал стремится поднять количество подписчиков. Только вот вопрос: а надо было стране тратить сотни миллиардов на чемпионат мира, чтобы сейчас растерять болельщиков из-за того, что главные матчи чемпионата убирают с бесплатных каналов?

ДЕНЬГИ

«Анжи» находится в шаге от банкротства, и с трудом нашел деньги на выездной матч с «Уфой». В то же время основной банковский счет клуб заблокирован налоговиками. «Анжи» доживает последние дни? А пока болельщики пишут Путину, чтобы спасти клуб, а в Госдуме их ругают за это. Цена вопроса - 250 млн. рублей.

БОЛЬНО

ЦСКА, распродавший летом почти весь состав, несет очередные потери. Полузащитник Хетаг Хосонов получил травмы, был прооперирован и пропустит два месяца. Так же травмирован Дзагоев. Кем будет играть ЦСКА? В том числе и в Лиге чемпионов?

МИЛОТА

Полузащитник «Локомотив» Дмитрий Тарасов отпраздновал рождение дочери в браке с моделью Анастасией Костенко, выложив в инстаграм видеоролик, который подписал «Секунды, когда жизнь меняется навсегда». Это второй ребенок футболиста. У него есть дочь Ангелина от первого брака с гимнасткой Оксаной Пономаренко, а во втором браке с телеведущей и певицей Ольгой Бузовой детей не было.

АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ

tarasov23tarasov23
Секунды, когда жизнь меняется навсегда
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Возможно, Квинси Промес проводит последние матчи за «Спартак». Полузащитником активно интересуются «Рома» и «Лестер». За 26-летнего игрока дают 25 млн. евро. «Спартак» хочет 35 млн.

ЦИФРА

21 200 зрителей - средняя посещаемость матчей 1-го тура, и это рекорд чемпионатов России. Повторят ли во втором? Могут. На матче «Локомотив» - «Спартак» ожидается аншлаг, «Крылья» в Самаре тоже хотят собрать полные трибуны, и должен помочь «Зенит» - в Питере всегда здорово ходили на футбол.

РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ И ТРАНСЛЯЦИЙ

3 августа. Динамо - Рубин, 19:30. Матч-Премьер

4 августа. Урал - Краснодар, 14:00. Матч-ТВ

4 августа. Зенит - Арсенал, 16:30. Матч-Премьер

4 августа. Локомотив - Спартак, 19:00. Матч-Премьер

5 августа. Крылья Советов - Оренбург, 16:30. Матч-Премьер

5 августа. ЦСКА - Ростов, 19:00. Матч-Премьер

5 августа. Ахмат - Енисей, 21:30. Матч-ТВ

6 августа. Уфа - Анжи, 17:30. Матч-Премьер

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