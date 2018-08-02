Эндрю Линкольн объяснил, почему больше не хочет сниматься в "Ходячих мертвецах"

СЕГОДНЯ 21:00 2018-08-02T21:44:42+03:00

10 лет Линкольн отдал борьбе с эпидемией зомби. Пора на покой Фото: кадр из фильма

Актер рассказал, что хочет быть поближе к семье, а со съемками в зомби-драме это не получается

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Британский актер Эндрю Линкольн находился в шкуре ведущего персонажа «Ходячих мертвецов» Рика Граймса с самого первого сезона, однако теперь актёр твёрдо намерен покинуть шоу.

Фанаты были в недоумении, и Линкольну пришлось рассказал, почему девятый сезон зомби-драмы станет для него последним.

«У меня есть двое детей, но живу я в Англии, и перевозить их вместе со мной становится всё труднее, поскольку они взрослеют. Да, вот так всё просто. Пришло время мне вернуться домой», ‒ заявил Эндрю. - Завершив работу над сериалом, я смог вздохнуть с облегчением. Это было потрясающе, особенно последние два эпизода».

Теперь получается, что сериал совсем отойдет от сюжета комикса, по которому он, собственно, и снят. Несмотря на этот факт, Роберт Киркман поддержал решение Линкольна: «Этот человек, которого я знаю почти десять лет, которого люблю, прозябал в Джорджии, вдали от своей семьи, слишком долго».

А позже, когда все актеры встретились на фестивале «Комик-Кон», они даже решили устроить исполнителю роли Рика Граймса неожиданный и весьма трогательный сюрприз.

Американский актер Джеффри Дин Морган, тот самый негодяй Ниган, соорудил целый перфоманс - он задумал проститься с коллегой по цеху в духе персонажа Эндрю Линкольна из романтической комедии «Реальная любовь» (Линкольна прославил этот фильм), который под мелодии знаменитого рождественского гимна «Тихая ночь» признавался в любви героине Киры Найтли.