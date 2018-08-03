Взрослые в России всё чаще покупают себе леденцы, а калининградец выставил на Avito картину Леонардо да Винчи более чем за пять миллиардов рублей
Главные темы:
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- Учимся ругаться красиво - разучиваем старинные русские ругательства.
- Клиенты туроператора "Натали Турс" обеспокоены тем, что турфирма не начинает возврат денег за неиспользованные туры и не реагирует на претензии и запросы, затягивая процесс. Об этом РИА "Новости" рассказала пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.
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- Россиянин выставил на Avito картину Леонардо да Винчи более чем за пять миллиардов рублей.
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- Сбрасываем лишнее!
- Обзор прессы.
- Выбираем имя для дельфиненка, родившегося в Москвариуме.
- Семья выиграла в лотерею квартиру, но забыла проверить свои билеты.
- В коридорах власти.
Взрослые в России всё чаще покупают себе леденцы, а калининградец выставил на Avito картину Леонардо да Винчи более чем за пять миллиардов рублей