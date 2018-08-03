2018-08-03T15:06:12+03:00
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Взрослые в России всё чаще покупают себе леденцы, а калининградец выставил на Avito картину Леонардо да Винчи более чем за пять миллиардов рублей

Обсуждаем главные летние темы с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной
Михаил АНТОНОВМария БАЧЕНИНА
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Обсуждаем главные летние темы с Михаилом Антоновым и Марией БаченинойОбсуждаем главные летние темы с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной
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Главные темы:

- В кабмин внесли закон об онлайн-продаже алкоголя.

- Впадаем в детство: взрослые в России всё чаще покупают себе леденцы.

- Учимся ругаться красиво - разучиваем старинные русские ругательства.

- Клиенты туроператора "Натали Турс" обеспокоены тем, что турфирма не начинает возврат денег за неиспользованные туры и не реагирует на претензии и запросы, затягивая процесс. Об этом РИА "Новости" рассказала пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

- «Секс, йога и массаж»: Собчак рассказала об идеальном отдыхе. Идеальный отпуск - это...

- Россиянин выставил на Avito картину Леонардо да Винчи более чем за пять миллиардов рублей.

- Новости спорта.

- Сбрасываем лишнее!

- Обзор прессы.

- Выбираем имя для дельфиненка, родившегося в Москвариуме.

- Семья выиграла в лотерею квартиру, но забыла проверить свои билеты.

- В коридорах власти.

Взрослые в России всё чаще покупают себе леденцы, а калининградец выставил на Avito картину Леонардо да Винчи более чем за пять миллиардов рублей

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