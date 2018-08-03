Подруга подкинула совет

СЕГОДНЯ 01:11 2018-08-03T00:06:04+03:00

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- Да вам же все не нравились. У Паши туфли были немодные, Эдик жадный, Саша хрюкал, когда смеялся, - нашу подругу Свету прорвало, когда на очередной посиделке мы сдуру спросили, почему же она так и не вышла замуж.

- Ну-у-у, мы просто высказывали мнение тогда, - попыталась оправдаться Марина.

- Вы со своим мнением и мужьями теперь отпуск планируете, а я одна в 42 года. Дура, что вас слушала. В конце концов туфли Паше можно было и другие купить! А Эдик на самом деле вовсе и не такой уж жадный был, - подытожила Света.

А обсудить?

Женщины так устроены, какой бы трофей они ни добыли - нового возлюбленного или офигенное платье, - это надо обсудить с подругой. Без ее признания, что ты у мамы умница, и платье будет не так сидеть, и возлюбленный не так стоять. А подруга-то вроде и готова признать твои успехи, но всегда всплывает одно но: ты достойна лучшего! Платьев это касается реже, а вот возлюбленных - почти всегда. Ну классный же совет.

Так вот, никогда его не слушайте. Лучшее - это идеал, к которому можно тянуться и до 42 лет, и до 60 (благо, что пенсионный возраст продлили), пока жадные Эдики, хрюкающие Саши и неправильно обутые Паши чередой проходят мимо. Такой совет можно воспринимать как необязательную рекомендацию, на него непременно нужно правильно реагировать (подруге важно видеть, что к ее мнению прислушиваются), но слушать всегда нужно только себя. В конце концов туфли Паше и правда можно купить новые.

«Довыбираешься, одна останешься!»

Другая крайность в советах подруг (преимущественно замужних): «Бери, что дают!», «Хороших мужиков еще щенками разобрали».

Им-то, конечно, с высоты их опыта виднее, и ты уже готова к этим советам прислушаться. Но, во-первых, вдруг выясняется, что у одной такой советчицы муж лоботряс и зануда (потому что взяла, что было), а у второй, которая действительно удачно замужем, все сложилось как раз потому, что сама-то она очень долгое время не соглашалась на что попало, нет. А тебе советует. И хотя в душе ты понимаешь, что затея прогуляться замуж, потому что «часики тикают», так себе перспектива, червячок сомнения начинает грызть: а что если правда одна останусь?

Ага. А так ты останешься с человеком, к которому всегда будет масса вопросов. Например: что он делает тут со мной? Или: он всегда так несмешно шутил? Оно тебе надо?

Каждая современная девушка знает, нет такого мужчины, в котором было бы все идеально. Есть близкий к идеалу, но и его искать нужно долго и придирчиво, а пока подойдут, так скажем, промежуточные варианты. И подруга именно это тебе и советует. Мол, пока твой суженый сильно подзадержался в пути, не хочешь ли рассмотреть кандидатуру, например, Михаила, порепетировать брачную ночь? Он, конечно, не идеал, но...

И ты опять ведешься на этот совет. Потому что подруга плохого не посоветует, она же тебе все-таки подруга. Да и самой уже хочется какой-то определенности. И вот ты просыпаешься однажды у Миши, смотришь на настенный календарь (красивый такой, с котиками, Мишаня сам для тебя выбирал) и понимаешь, что ни к чему не обязывающие отношения подзатянулись года уже так на два. Календари меняется, а твоя жизнь нет. А суженый, который тот самый и в пути, судя по всему, нашел другой пункт назначения. Возможно, проходил и мимо тебя, да увидел - ты уже с Михаилом. Ну ладно, подумал про себя, и дальше пошел.

«Он тебе не подходит!»

Совет подруги - это одно. Она может ошибаться, у нее могут быть какие-то свои интересы. Но коллективный разум нескольких подруг ошибаться не может, так ведь?

Оксане 32 года, ее новому знакомому Роберто 50. Он полицейский (!) из Италии (!!!), и, по признанию Ксюши, никогда и еще раз - никогда она не чувствовала себя такой защищенной и женственной, как с ним. Роберто вот разве что в вату ее не заворачивает.

Но женсовет в ватсапе (в составе трех подруг), увидев его фотографию, выдал единодушный приговор: он тебе не подходит! У вас же разница в возрасте почти двадцать лет. Зачем тебе эти проблемы? (Что характерно, про проблемы с разницей в несколько тысяч километров никто ничего не говорил.)

И Оксана засомневалась. Роман был не просто в разгаре, а даже перешел на новый уровень, чувства крепли. Но она рассудила, что три подруги ей зла не пожелают, а 20 лет разницы действительно большой срок. И красивая история любви уже была обречена на тихое затухание.

Но через полгода Роберто прилетел на мундиаль в Москву (спасибо тебе, мундиаль!), и они встретились просто выпить кофе. Ватсап Оксана отключила (для разнообразия), а через неделю запостила в Инстаграм фото из Сан-Ремо с подписью: «Вся в любви». Кажется, подруги передумали насчет разницы в возрасте и теперь наперебой желают ей счастья.

Одно из сообщений в переписке с подругами Оксана хотела было закончить словами «ну все, девочки, теперь и я готова давать советы по поводу женихов и семейного счастья», но передумала. Потому что она добрая девушка. Счастливые девушки всегда добрые.