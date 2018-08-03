Согласно метеопрогнозам «Жару» мы встретим под гипнозом

СЕГОДНЯ 01:09 2018-08-03T00:16:19+03:00

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Бытующее в народе мнение о том, что «летом по ящику смотреть нечего», явно идет вразрез с творческими амбициями телеканалов, регулярно пытающихся нас чем-то удивить. Вот и предстоящий уик-энд будет украшен серией премьер, которые наверняка смогут оживить летнюю телезасуху. Неравнодушных к музыке зрителей ждут сразу два сюрприза: состоявшийся 2 августа в Москве в парке на Пушкинской набережной Большой праздничный концерт к Дню Воздушно-десантных войск (Первый, суббота, 15.00) и телеверсия завершившегося в начале этой недели в Баку фестиваля «Жара», который собрал практически всех отечественных звезд, от Баскова и Киркорова до Нюши и Полины Гагариной (Первый, пятница, 21.30).

Спортивным болельщикам ни в коем случае нельзя пропустить товарищеский футбольный поединок «Реал» - «Ювентус» («Матч ТВ», воскресенье, 13.35), в котором самый гламурный игрок планеты Криштиану Роналду, сменивший недавно испанский клуб на итальянский, впервые сыграет против своей бывшей команды.

На фестивале «Жара» Филипп Киркоров в очередной раз продемонстрировал склонность к минимализму.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Впрочем, каким бы крутым ни был Роналду, есть в этом мире парни и посерьезнее - например, реальные пацаны из одноименного комедийного сериала, марафон которого запланирован на ТНТ в субботу (11.30 - 21.00). Пацаны еще более реальные действуют в другом культовом сериале, «Бандитский Петербург», - посвятить ему целое воскресенье предлагает нам РЕН ТВ (8.00 - 23.10).

Но, пожалуй, главным событием уик-энда станет свежий выпуск нашумевшего шоу «Звезды под гипнозом» (Первый, воскресенье, 22.00). Пока зрители спорят о том, притворяются участники проекта или на самом деле вытворяют всякие глупости под воздействием гипноза, очередная порция знаменитостей выходит на сцену. В ближайшем выпуске гипнотизер Иса Багиров поработает с пародистом Михаилом Грушевским, телеведущими Тимуром Соловьевым и Яной Кошкиной, певцами Александром Маршалом и Марком Тишманом, певицей Юлией Паршутой, актрисой Анной Ардовой и фигуристкой Анастасией Гребенкиной. Последняя, кстати, как огня боится змей, однако, будучи погруженной в гипнотический сон, без тени сомнения возьмет одну из них в руки. Вот что гипноз животворящий делает!