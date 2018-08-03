Волочкова в платье-сеточке возбудила Инстаграм

СЕГОДНЯ 02:15 2018-08-03T02:25:20+03:00

Таинственный поклонник подарил Анастасии гигантский букет роз: по словам балерины, просто так, за красоту и талант. Фото: Инстаграм.

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Анастасия Волочкова – обладательница впечатляющего гардероба: особенно модель любит мини-платья и облегающие вечерние наряды. На днях ее платяной шкаф пополнился еще одни экземпляром, который не оставил равнодушным никого из ее поклонников. Обновкой балерина похвасталась в Инстаграме, возбудив всю мужскую часть своих подписчиков.

Анастасия приехала в гости к дизайнеру Владимиру Козыреву и примерила новое творение кутюрье. Черное прозрачное платье-сеточка обтягивало фигуру артистки, как вторая кожа, и совершенно не оставляло простора для фантазии. Сквозь сетку эротично просвечивало черное белье.

- У Володи Козырева дома. Дизайн платья - его. Стройность – моя, - похвасталась Анастасия.

volochkova_art У Володи Козырева дома. . Дизайн платья-его. Стройность-моя.

Поклонники в комментариях отметили, что Настя и в этом платье и правда выглядит сильно постройневшей. То ли это счастливая особенность наряда – визуально делать свою хозяйку тоньше, то ли балерина скинула пару килограммов, так и осталось загадкой. Как и то, куда Анастасия собирается надевать столь провокационное платье.

Возможно, в новом наряде Волочкова планирует выходить в свет вместе с новым поклонником. Анастасия в последнее время просто расцвела – а все благодаря новому мужчине. Кто ее загадочная любовь, артистка по-прежнему не раскрывает и продолжает интриговать подписчиков своего Инстаграма фотографиями с букетами, которые ей каждый день дарит секретный воздыхатель. Недавно Волочкова снялась с гигантским букетом алых роз, которые ей преподнес почитатель ее таланта.

- Особенно приятно, когда такое подношение просто так… За красоту и талант, - скромно написала Настя на своей страничке. - И здорово, что такой мужчина в моей жизни есть.

Анастасия с автором сетчатого шедевра. Фото: Инстаграм.

Поклонники просят балерину рассекретить своего загадочного возлюбленного и перестать скрывать его от публики. Но, видимо, для такой скрытности есть свои причины, о которых Анастасия предпочитает умалчивать. А, возможно, Волочкова просто не хочет спугнуть свое счастье, и потому старается не светить любимого в соцсетях.