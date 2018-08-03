Дополнительному образованию исполнилось 100 лет
Как оно возникло и чему учат детей сегодня - рассказываем инфографикой
Преподаватель и учащиеся во время занятия в кружке электроники, 1989 год. ФОТО Р. Церлюкевич Альфред/Фотохроника ТАСС
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Первые мастерские, дневные приюты, кружки и клубы для детей начали появляться в России ровно 100 лет назад. А самое первое учреждение - Станция юных любителей природы в московских Сокольниках.
Самый бурный рост учреждений «внешкольного воспитания» происходил в 1930-е годы. Свои кружки и клубы были почти у всех ведомств: культуры, просвещения, путей сообщения, речного и морского флота, Осоавиахима и т.д.
Краткая история дополнительного образования детей в России - в инфографике.
Дополнительному образованию в России исполнилось сто лет.