2018-08-03T12:21:18+03:00
Звезды

Ольга Бузова будет торговать горячими булочками

Певица решила освоить еще один бизнес
Ольга АНТОНОВА
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Ольга Бузова.Ольга Бузова.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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«Кажется, Ольга Бузова решила заработать все деньги в мире», - шутят ее поклонники, ведь за последние два года какой-то только бизнес не пытается освоить звезда. Помимо рекламы в инстаграме, у ведущей «Дом-2» есть собственная марка одежды, собственная криптовалюта, ресторан в центре Москвы, а вот теперь будет и собственный хлебозавод. Бузова уже подписала контракт о покупке крупного предприятия в Подмосковье.

«Хлебобулочные изделия всегда пользовались спросом, – поделилась со «СтарХитом» 32-летняя Ольга. – Ведь большинство россиян не представляют жизни без них. Мой товар будет отвечать всем требованиям – вкусный, питательный и, главное, полезный. Планируем изготавливать несколько видов: черный, серый и зерновой – со злаками и отрубями. Сначала попробовать его можно будет в моем ресторане BuzFood. Возможно, товар появится и на полках обычных магазинов, но пока этот вопрос находится на стадии согласования».

Остается только удивляться, когда Бузова все успевает. Ведь уже осенью начнется старт проекта «Замуж за Бузову», где артистка будет отбирать самых достойных претендентов на ее руку и сердце.

«Участие в этом шоу – самый безумный поступок в моей жизни! И я даже не могу назвать этот проект просто шоу. Я устала быть одна, я хочу любви, хочу почувствовать себя просто девушкой, которую добиваются, за которой ухаживают, которую любят. Искренне и без условностей. Получится ли у меня это – покажет время», – признавалась Ольга Бузова «СтарХиту».

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