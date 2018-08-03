2018-08-03T12:47:33+03:00
Общество

В летних лагерях отдохнут 6 млн детей - на 300 тысяч больше, чем год назад #сочныеновости

Вся летняя оздоровительная кампания-2018 в инфографике
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Всего за лето-2018 в лагерях отдохнут 6 миллионов человек.Всего за лето-2018 в лагерях отдохнут 6 миллионов человек.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Детский отдых в самом разгаре, впереди почти месяц лета. Из года в год все больше детей отдыхает в лагерях самого разного профиля. С детьми по всей стране занимается более 740 тысяч педагогов, вожатых, медиков... Всего за лето-2018 в лагерях отдохнут 6 миллионов человек - это на 300 тысяч больше, чем годом ранее. Все об оздоровительной кампании-2018 в инфографике.

Летняя детская оздоровительная кампания 2018

Летняя детская оздоровительная кампания 2018

Сочные новости.

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