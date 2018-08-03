Секрет прост: Маша Малиновская сбросила на зеленом чае 12 кг

СЕГОДНЯ 13:14 2018-08-03T13:36:55+03:00

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После скандала, который разгорелся в прошлом году, когда Дана Борисова заявила, что Маша Малиновская тоже употребляет запрещенные вещества и ей также нужна помощь, между бывшими ведущими вспыхнул конфликт. Малиновская все обвинения отрицала. Но согласилась с тем, что из-за стресса сильно запустила себя, но вскоре возьмет себя в руки и вернет былую стройность. Срок поставила к маю. И сдержала обещание, показав постройневшую фигуру к концу весны. Однако на этом звезда не остановилась. На днях Малиновская сделала пикантное фото в ванной комнате, где запечатлелась только в одном полотенце. Малиновская показала и идеальную фигуру, и плоский живот.

А в следующем посте раскрыла секрет похудания, заявив, что помимо спорта и диеты ей очень помог зеленый чай.

"Как я похудела? Кроме диеты и спорта это например такой замечательный напиток как зелёный чай. Зеленый чай входит в список продуктов, богатых антиоксидантами – веществами, освобождающими наш с вами организм от пагубного воздействия свободных радикалов, повышающими иммунитет, а также замедляющими процессы старения организма. Благодаря этим веществам зеленый чай очень полезен для нашего организма. Он не только является отличным средством лечения многих заболеваний инфекционного характера, но и хорош в профилактике различных болезней, в том числе атеросклероза и онкологии. Приятного чаепития!".

А тем временем, поклонники Маши волнуются: в блоге телеведущей уже очень давно не появляются фотографий ее семилетнего сына Мирона. Да и раньше не было уверенности, что ребенок живет с мамой – Маша никогда не публиковала фото сына в детской, из чего многие делают вывод, что в ее квартире такой комнаты просто нет. Малиновская родила сына в 2011году в Смоленске. Отцом ребенка является некий кавказский бизнесмен.