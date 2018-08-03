2018-08-03T15:18:14+03:00
Экономика

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова: Главная задача маркировки продуктов – сформировать у людей привычку питаться здорово

Пока обозначения на упаковках наносится производителем добровольно
Роман СУАРДО
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Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В одном из подмосковных гипермаркетов состоялась встреча представителей власти, науки и ритейлеров. Мероприятие было посвящено программе добровольной маркировки «Светофор». В ходе импровизированного брифинга рассказали о смысле программы и ее пользе.

Суть «Светофора» заключается в том, что маркировка дает информацию о жирах, насыщенных жирах, сахаре и соли соответствующим цветом: красным, желтым или зеленым. Эти цвета обозначают высокий, средний или низкий уровень содержания этих компонентов в продукте.

Все спикеры сошлись во мнении, что пилотный проект работает успешно и помогает россиянам формировать правильный рацион. Красная маркировка, которая показывает самый опасный уровень сахара, соли и т.д. не говорит о том, что продукт плохой, но предупреждает, что его надо употреблять в меру. Данная программа создана по западным аналогам с целью повысить уровень здоровья населения и привить культуру правильного питания.

- Главная задача "Светофора" – сформировать у людей привычку питаться здорово. Чтобы сохранить свое здоровье и приумножить его. Для этого мы работаем, обеспечивая безопасность продуктов на полке магазина. А для правильного и сбалансированного рациона нужна вовлеченность самих покупателей, - заявила СМИ руководитель Роспотребнадзора и главный государственный санитарный врач России Анна Попова.

- Один из самых главных рычагов для долголетия – это здоровое питание. Поэтому важно научить человека правильно читать этикетку, смотреть на критически значимые пищевые вещества и их содержание : сахар, жиры, соль и т.д. Именно с этой целью, по инициативе Роспотребнадзора был создан этот проект. Очень важно для привлечения внимания населения к своему здоровью и рациону, - поддержал Попову академик РАН, научный руководитель ФИЦ питания и биотехнологии Тутельян.

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