2018-08-03T15:08:38+03:00
В мире

Вашингтон опроверг статью The Guardian о российской шпионке, работавшей в посольстве США

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Аббас ДЖУМА@IBN_MOHAMMAD
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Согласно сюжету статьи в британской прессе, в американском посольстве в Москве более 10 лет работала русская шпионка.Согласно сюжету статьи в британской прессе, в американском посольстве в Москве более 10 лет работала русская шпионка.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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После многих провальных попыток раскрутить истории с отравлениями в Солсбери и Эймсбери британские журналисты взялись за написание нового детектива в лучших традициях Дэна Брауна. Согласно сюжету, в американском посольстве в Москве более 10 лет работала русская шпионка. Да такая, что никакие хакеры не нужны. Агентесса (имя не называется) якобы имела неограниченный доступ к секретным документам, вплоть до рабочего графика президента и вице-президента США. А работу она получила не где-нибудь, а в офисе Секретной службы при дипведомстве (United States Secret Service). Газетчики поясняют, что это федеральное агентство, отвечающее за охрану действующих и бывших американских лидеров и их родственников.

Так вот, 10 лет шпионка добывала для Кремля ценную информацию, а попалась недавно во время обыкновенной проверки. Ее якобы уличили в регулярных встречах с ФСБшниками. Такое впечатление, что авторы статьи вдохновились историей с Марией Бутиной. Но в The Guardian уверяют, что информацию получили из надежных источников. Мол, американцы раскусили россиянку несколько лет назад, но, чтобы избежать скандала и удара по репутации, дело замяли, а шпионку по-тихому уволили в 2017-м. При этом, отмечает газета, за годы службы лазутчица вполне могла завербовать американских коллег.

Спецслужбы США все отрицают.

Там говорят, что иностранных работников посольства по понятным причинам к секретной информации не допускают. А статья в The Guardian написана «безответственно и неточно на основании утверждений анонимных источников». В Вашингтоне добавили, что в обязанности сотрудницы «входило оказание помощи атташе при взаимодействии с правительством России, ФСБ, МВД и ФСО».

- Они неадекватные. Ну нельзя такую чушь писать, не будучи в состоянии наркотического опьянения, - рассказал «КП» полковник запаса ФСБ, бывший руководитель подразделения КГБ по борьбе с терроризмом Владимир Луценко. - Никогда иностранный работник посольства не допускается до чего-то серьезного. Он в глаза важных документов не видит. А если бы все было так, как описывает эта газета, разогнали бы всех.

Это очередной эпизод охоты на ведьм. Но тут они уже переходят все границы разумного.

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