Звезда «Кадетов» сильно удивился, узнав, что у него роман с Эвелиной Бледанс

СЕГОДНЯ 15:57 2018-08-03T16:12:56+03:00

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Ей- 49, ему -28 лет. Разумеется, как только появилась новость о романе Эвелины Бледанс и Аристарх Венес она заинтересовала и поклонников сериала «Кадеты», и актрисы. Однако, когда страсти немного поутихли, выяснилось, что на самом деле пару связывают лишь дружеские отношения.

«У нас нет романтических отношений, да и не было. Я думаю, что Эвелина просто решила заинтриговать зрителей. Не знаю, зачем ей это надо. Но мы действительно дружим, общаемся», — признался актер «Миру новостей». Аристарх уточнил, что его сердце сейчас свободно, он пока не хочет погружаться в отношения, чтобы не ранить девушку своей занятостью и невниманием.

«У меня дико сложный характер! Могу прикалываться и быть душой компании, но на самом деле я жутко закрытый и у меня почти нет друзей. Ну а девушкам со мной просто караул! Не представляю, как меня можно выдержать. Я ведь грек по отцу, а греки — совершенно чумовые, безбашенные ребята», — говорит артист.

Напомним, некоторое время назад папарацци застукали Блёданс и Венес целующимися на Красной площади. Эвелина и Аристарх играют любовников в спектакле «Нелетная погода, или Брачный сезон у пингвинов». Это, по словам инсайдеров, их и сблизило. В беседе с журналистами Эвелина охотно подтвердила любовную связь с 28-летним актером. «В личной жизни у меня все хорошо. Мы с Аристархом прекрасно проводим время и на сцене, и за ее пределами», — сказала 49-летняя актриса.

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Надо отметить, что и Эвелина, и Аристарх не так давно пережили разрыв. Актриса год назад разошлась с супругом Александром Семиным после семи лет отношений – тот не выдержал публичности жены. Аристарх же долгое время встречался с фотографом Анной Горбачевой, разрыв с которой переживал очень тяжело. (подробности)